Güçlü İşlemcili Galaxy S26 FE Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S26 FE'ye dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak Android telefon çok yakında tanıtılacak.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 FE'nin 2026 yılının Eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlülklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy S25 FE, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S24 FE, Galaxy S25 FE ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26 FE'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S26 FE 'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 FE, 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S26 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 50 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26 FE'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy S26 FE'de Exynos 2500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 50 FPS'te, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang ve popüler online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.36 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek mevcut. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor.

3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy Z Flip 7'de de yer aldığını belirtelim. Galaxy S25 FE'de ise Exynos 2400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Exynos 2400 işlemcisinde 3.2 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.9 GHz hızında iki çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek mevcut. Samsung Galaxy S24 FE'de ise Exynos 2400e işlemcisi mevcut.

Söz konusu işlemcide ise 3.1 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek yer alıyor. Exynos 2400e işlemcisinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1900 nit civarı

1900 nit civarı İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 8 MP

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S26 FE'nin fiyat performans konusunda oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek parlaklığın önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlaması.