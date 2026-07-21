Motorola'nın 10.200 mAh Bataryalı Tableti Yolda! 9 Hoparlörü Var

Motorola yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. E-ticaret platformu Flipkart üzerinden açılan özel bir web sayfası ile birlikte Moto Pad 70 Groove isimli tabletin bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Ses: Dokuz adet JBL hoparlör

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip Moto Pad 70 Groove, 2.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hıız ve 800 nit parlaklık sunacak. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 800 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek zordur.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada Motorola Moto Pad 70 Pro 13 inç ekran boyutu, 2190 x 3504 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni tabletinde Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, online aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci Infinix GT 30 5G+, Realme P4 5G, ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem daha verimli çalışıyor.

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Moto Pad 70 Groove, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Moto Pad 70 Pro'da da aynı kapasite ve şarj hızı mevcut.

Motorola Moto Pad 70 Groove Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto Pad 70 Groove, 31 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Moto Pad 70 Pro, 2026 yılının Haziran ayında tanıtılmıştı.

Motorola Moto Pad 70 Groove Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Moto Pad 70 Groove'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Moto Pad 70 Pro için 384 dolar (18.124 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Moto Pad 70 Groove, 350 dolar (16.520 TL) başlangıç fiyat etiektiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Moto Pad 70 Groove'nin dokuz adet JBL hoparlörü dikkatimi çekti. Bu ses sistemi, film izlemeyi ve müzik dinlemeyi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede taşıması biraz zor olan powerbank'e ihtiyaç duyulmayacak. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hıız da önemli avantaj. Bunun sebebi ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi.