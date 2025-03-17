Tasarımı ve Güçlü İşlemcisiyle Ezber Bozacak Yeni Bir El Konsolu Tanıtıldı!

Yıllar geçse de popülerliğini asla kaybetmeyen el konsolları, artık günümüzde standart oyun konsollarına benzer performanslar sunarken aynı zamanda kullanışlı yapısıyla pek çok oyunseverin favori cihazları arasında yer alıyor. Sektörde tanıtılan son ürün ise hem tasarımıyla hem de teknik özellikleriyle adeta ezber bozacak cinsten.

Kısa bir süre önce tanıtılan ONEXSUGAR 1 isimli yeni el konsolu, Qualcomm'un en yeni işlemcisinden güç almasının yanı sıra katlanabilir çift ekranlı tasarımıyla şimdiden yoğun bir ilgi gördü.

ONEXSUGAR 1 El Konsolu Özellikleri

Yeni el konsolu, bugüne kadar eşine oldukça az rastladığımız bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Çift ekranla birlikte gelen ONEXSUGAR 1, katlanabilir yapısıyla kullanıcılara iki farklı oyun deneyimi sunuyor. Cihazın ana ekranı 6,01 inçlik bir boyuta sahipken, arka tarafa katlanan ikinci ekran ise 3,92 inç boyutunda. El konsolu, bu panellerin yanı sıra Nintendo Switch'e benzer şekilde iki adet modüler Joy-Con kontrolcüsünü bünyesinde barındırıyor.

Qualcomm tarafından kısa bir süre duyurulan yeni Snapdragon G3 Gen 3 işlemcisinden güç alan konsol, mevcut yongasıyla üst düzey bir performans sunarken, verimli bir pil ömrü vadediyor. Detaylar henüz belli olmasa da, yeni cihazın el konsollarına yönelik en zor oyunları bile kolayca çalıştırabildiği belirtiliyor.

Yeni ONEXSUGAR 1'in diğer teknik özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmadı. Cihaz için ön siparişlerin mayıs ayında başlayacağı bildiriliyor. O zaman geldiğinde yeni el konsolu ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!