Online Oyunda Hakaret Edenlere 3 Yıla Kadar Hapis Cezası!

Online oyunda hakaret eden oyuncular hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Avukat Murat Aydar tarafından paylaşılan bilgilere göre çevrim içi oyunlarda küfür ya da hakaret eden kişiler 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Yapılan araştırmalar özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukların çevrim içi oyunlar aracılığıyla hakarete uğradığını gözler önüne serdi. Kaspersky tarafından yapılan "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" isimli ankete göre anne ve babaların yüzde 57'si siber zorbalığı çocukları için büyük bir endişe kaynağı olarak görüyor.

Yaklaşık olarak her dört ebeveynden bir tanesi, çocuklarının internette bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor fakat yüzde 18'i siber zorbalık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığından dolayı bu tehdidi tam olarak tanımlayamıyor.

Online Oyunda Hakaret Edenler Hapis Cezası Alabilir

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde çocukların online oyunlarda geçirdiği süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini belirten Avukat Murat Aydar, "Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor ancak ebeveynler bunun suç olduğunu bilmiyor" dedi.

Avukat Aydar, "Oysa online oyunlarda küfür veya hakaret etmenin 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Bugüne kadar 100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduk” şeklinde konuştu.

Aydar, "Çocukların maruz kaldığı sanal zorbalıklar online oyunlarla giderek artıyor. Ebeveynler farkında değil ama çocukları gözlerinin önünde hakaretle karşı karşıya kalıyor. Bu duruma müdahale edebilmek için, ebeveynlerin konunun yasal tarafını da çok iyi bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Online oyunlar sırasındaki tüm yazışma ve konuşmalar oyun geliştirici şirketler tarafından kayıt altına alınıyor. Şirketler, açılan davalar sırasında talep edildiğinde oyuncuların konuşma ve mikrofon kayıtları ile IP bilgilerini mahkemeye verebiliyor." "Online oyunlarda yapılan hakaretin suç teşkil etmeyeceği yönünde bir inanış var. Bu konuda yaptırımın olmadığının düşünülmesi suçu yaygınlaştırabiliyor. Suç duyuruları yaygınlaşıp davalar açıldığında, online oyunlar üzerinde yapılan hakaretlerde gözle görülür bir düşüş olacaktır.”

Avukat Murat Aydar, “Çocuklar oyun sırasında maruz kaldıkları hakaretleri suç olarak algılayamayabilir. Bu nedenle siber zorbalığın tespiti konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Hakaret suçu tespit edildiğinden itibaren 6 ay içinde dava açma şansı bulunuyor” şeklinde konuştu.