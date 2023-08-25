OnlyFans'in Geliri Artıyor: İçerik Üreticilerinin Ne Kadar Kazandığı Açıklandı!

2016 yılında kurulan OnlyFans, içerik üreticilerinin paylaştığı fotoğraf ve videoların görüntülenebildiği bir platform.

Geçtiğimiz günlerde içerik üreticilerinin İstiklal Caddesi'nde para savurduğu görüntüler ortaya çıkınca uygulama yeniden gündeme gelmişti.

Gelen yeni haberlere göre içerik üreticilerinin ne kadar kazandığı ve şirketin yıllık gelirinin ne kadar olduğu belirlendi. Şirketin 2022 yılına göre bu seneki kazancı büyük oranda artış gösterdi.

İçerik Üreticileri Yılda 5,6 Milyar Dolar Kazandı!

Fenix International'ın açıklamasına göre OnlyFans'in içerik üreticilerine verdiği ödemeler dışındaki geliri yüzde 17 artarak 1 milyar doların üstüne çıktı. Müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken içerik üreticilerinin sayısı da bu yıl artış gösterdi.

Fenix International'ın verilerine göre OnlyFans içerik üreticilerinin sayısı 2022 yılında yüzde 47 artış gösterdi. Ayrıca OnlyFans kullanıcı sayısının da yüzde 27'lik artışla 238.8 milyon olduğu açıklandı.

İçerik üreticilerine şirket tarafından ödenen tutar ise bir hayli dikkat çekti. Buna göre 2021 yılına kıyasla yüzde 17'lik bir artış yaşandı ve içerik üreticileri bir yılda 5.6 milyar dolarlık ödeme aldı.

Yetişkin içerik platformu Türkiye'de yasaklı ancak açıklanan mali durum raporu, uygulamanın dünya çapında ne kadar çok kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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