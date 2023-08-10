Taksim’de Havaya Dolar Fırlatan OnlyFans İçerik Üreticileri Gözaltına Alındı!

İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde birkaç kişi bir anda havaya dolarlar saçtı. Etraftaki kişiler paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı. Bu yüzden caddede büyük bir kargaşa meydana geldi.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişilerin OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin kendilerine has bir grup çetesi olduğu öğrenildi. Polis toplumda ses getiren olayı incelemek için operasyon düzenledi.

13 Kişi Gözaltına Alındı!

OnlyFans içerik üreticilerinin Fergio House adında bir gruba mensup oldukları öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında 18 yaş ve üzeri pornografik içerikler ürettikleri ortaya çıktı. Fuhuş ve suça özendirici videoları olan grubun neredeyse bir örgüt yapılanmasında olduğu fark edildi.

Polisin bulgularına göre her bir üye kod adıyla çalışıyor ve çete liderinin direktiflerine uyuyor. Sosyal medyada 184 bin takipçisi olan grup üyeleri, kimliklerini saklamak için maske takıyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda grubun silah kullanımı ve uygunsuz içerikleri sebebiyle toplumsal ahlak kurallarına aykırı davranışları olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik ve adres tespiti yaptı, grup üyelerine baskın düzenledi. Baskının yapıldığı adreste birçok sahte dolar, maske ve kıyafet ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilere “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek” suçlamasıyla işlem yapıldı. Aralarından bir kişi serbest bırakıldı, diğerlerinin sorgusu hâlâ devam ediyor.

Sosyal medyada bazı kişiler gözaltı kararını eleştirdi ve hukukta bir yerinin olmadığını savundu. Bazıları ise emniyet güçlerini tebrik etti ve yapılması gerekenin vaktinde yapıldığını öne sürdü.

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