OnlyFans İçerik Üreticilerinin Toplam Kazancı Belli Oldu: Fenomenler Servetlerini Katladı!

2016 yılında kurulan ve içerik üreticilerinin paylaşım yaparak para kazanmasını sağlayan OnlyFans ile ilgili yeni bir araştırma gündeme geldi. Son yıllarda yetişkin içerikleri üreten kullanıcılar ile popülerleşen platformun geçtiğimiz 2023 yılında elde ettiği kazanç ile birlikte içerik üreticilerinin ne kadar gelir elde ettiği belli oldu.

OnlyFans İçerik Üreticileri Geçen Sene 5,3 milyar Dolar Kazanç Elde Etti

Birleşik Krallık merkezli düzenleyici kurumlarla paylaşılan bir belge, ünlü OnlyFans platformunun kazançlarını gün yüzüne çıkardı. Belgeye göre platform içinde yapılan ödemeler, geçtiğimiz yıl toplamda yüzde 19 oranında artarak 6,63 milyar doları aştı. Yalnızca 42 tam zamanlı çalışanı olan şirketin net gelirinin ise 1,31 milyar dolara ulaştığı öğrenildi.

Platform içinde içerik üreticilerinin elde ettiği kazançlar da gözler önüne serildi. Buna göre platformda içerik üreten kullanıcılar, 2023 yılı boyunca tüm kesintiler sonrası 5,32 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu denli büyük bir gelirin oluşmasının arkasında ise artan takipçi sayısı yer alıyor. Öyle ki 2023 yılı sonu itibarıyla OnlyFans’e kayıtlı kullanıcıların toplam sayısı %28 artarak 305 milyona ulaştı. Para kazanan aktif içerik üreticilerinin sayısı ise %29 yükselme ile 4,12 milyona çıktı.

Öte yandan şirketin sahibi Leonid Radvinsky de geçtiğimiz yıl adeta paraya para demedi. 2018’de platformu satın alan 42 yaşındaki iş insanı, 2023 yılında OnlyFans üzerinden 472 milyon dolar kazanç elde ederek. net servetini 3 milyar dolar seviyelerine kadar çıkardı.

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