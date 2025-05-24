OnlyFans'in Satılacağı İddia Ediliyor: Konuşulan Paralar Dudak Uçuklatan Cinsten!

Londra merkezli içerik platformu OnlyFans ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Platformun dev bir satış sürecinde olduğu iddia ediliyor. Aktarılanlara göre platformun sahibi olan Fenix International, ABD merkezli yatırım şirketi Forest Road Company ile milyarlarca dolarlık bir satış için pazarlık halinde.

Ancak henüz çözülemeyen bazı pürüzler de var. Her ne kadar OnlyFans, müzisyenler, komedyenler ve çeşitli içerik üreticilerine de ev sahipliği yapsa da, platformun kamuoyunda ağırlıklı olarak yetişkin içeriklerle tanınması, bu süreci zora sokan en büyük neden olarak öne çıktığı bildiriliyor.

Platformdaki İçerikler OnlyFans'in Satılmasına Engel Olabilir

Söylentilere göre ABD'li yatırım şirketleri, ünlü içerik platformunu satın almak için 8 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir meblağı gözden çıkarmış durumda. Özellikle platformun sınırlı kullanıcı sayısı göze alındığında bu rakamın epey fazla olduğu düşünülüyor. Ancak platformun yatırımcılarına göre OnlyFans bundan çok daha büyük bir değerlemeye sahip.

Aktarılanlara göre şirket, yüksek kâr oranlarına rağmen yatırımcıların "ahlaki çekinceleri" nedeniyle istenilen değerlemeye ulaşamıyor. Zira pek çok kişinin OnlyFans'i hala bir yetişkin içerik platformu olarak gördüğü, bu nedenle şirketlerin de platformu satın alma konusunda temkinli davrandığı söyleniyor.

OnlyFans Para Basmaya Devam Ediyor

2018’de şirketi devralan Ukrayna asıllı Amerikalı girişimci Leonid Radvinsky, son üç yılda platformdan en az 1 milyar dolar gelir elde etti. İngiltere’deki resmi verilere göre OnlyFans, Kasım 2023 itibarıyla sona eren mali yılda 6,6 milyar dolarlık gelir ve 485 milyon dolarlık net kar bildirdi.

Platform, içerik üreticilerinin kazançlarının yüzde 20’sini komisyon olarak alıyor. Bugün itibarıyla 4 milyon içerik üreticisi, 300 milyonun üzerinde aboneye hizmet veriyor.

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