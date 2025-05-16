Uygun Fiyatlı! Opel Frontera Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Otomotiv dünyasında SUV sınıfı kullanıcı talepleri doğrultusunda hızla çeşitleniyor. Artık sadece arazi koşullarına uygun yapılar değil, şehir içi sürüşe odaklanan daha kompakt ve işlevsel modeller de bu sınıfa dahil ediliyor. Yeni teknolojilerle donatılan bu araçlar, konforu, verimliliği ve kullanım kolaylığını aynı potada eritmeye çalışıyor. Bu yaklaşım, markaların ürün gamına hem elektrikli hem de hibrit alternatifler eklemesini beraberinde getiriyor. Bu noktada Türkiye pazarına yeni giriş yapan Opel Frontera tam da bu boşluğu dolduruyor. İşte Opel Frontera teknik özellikleri ve detayları...

Yeni Opel Frontera Teknik Özellikleri ve Detayları

Opel’in SUV segmentindeki taze hamlesi olan Frontera, Türkiye’de yollara çıktı. Kompakt dış boyutlarına rağmen geniş iç hacim sunan model, farklı motor seçenekleriyle kullanıcı beklentilerini karşılamayı hedefliyor. 4,38 metre uzunluğundaki Frontera, hem şehir içi manevralarda pratiklik sağlıyor hem de 1.600 litreye kadar ulaşabilen bagaj hacmiyle yolculuklarda esneklik sunuyor.

Koltukların katlanmasıyla elde edilen bu kapasite, aile kullanımı ve yük taşıma açısından dikkat çekici bir avantaj sağlıyor. Elektrikli versiyonda 83 kW gücünde bir motor görev yapıyor. Bu motorun beslendiği 44 kWh’lik LFP batarya, günlük kullanım için yeterli bir menzil sunuyor. Tek bir şarjla yaklaşık 300 kilometreye kadar ulaşan sürüş menzili, kısa ve orta mesafeli rotalarda şarj gereksinimini minimuma indiriyor. Ayrıca hızlı şarj özelliğiyle batarya, yaklaşık yarım saat içerisinde yüzde 80 seviyelerine ulaştırılabiliyor. Bu da kullanıcılara zaman kazandıran bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Frontera’nın hibrit versiyonu ise içten yanmalı ve elektrikli güç kaynaklarının kombinasyonunu içeriyor. 1.2 litrelik benzinli motorun 136 beygir gücü, 48 voltluk sistemdeki elektrikli destekle tamamlanıyor. Toplamda 230 Nm tork üreten bu yapı, 6 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş durumda. Araç, 0’dan 100 km/s’ye yalnızca 9 saniyede ulaşabiliyor. Bu sayede hem performans hem de yakıt verimliliği açısından dengeli bir çözüm sunulmuş oluyor.

Türkiye pazarına elektrikli versiyon için 1 milyon 345 bin TL, hibrit versiyon içinse 1 milyon 680 bin TL’den giriş yapan Opel Frontera, kullanıcıların artan çeşitlilik beklentilerine cevap vermek üzere tasarlanmış bir model olarak öne çıkıyor. Teknoloji, tasarım ve ulaşılabilirlik dengesini kurmaya çalışan bu yeni SUV, farklı sürüş profillerine hitap eden çok yönlü yapısıyla segmentinde dikkat çekmeye aday. Pek siz Opel Frontera hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...