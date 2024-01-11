OpenAI'den Şaşırtan Açıklama: "ChatGPT İçin Telifli İçerikleri Ücretsiz Kullanmak Zorundayız!"

ChatGPT'nin ana şirketi OpenAI'ın İngiliz parlamentosundan, telif hakkı olan eserleri ücretsiz olarak kullanmalarına izin verilmesini talep ettiği bildirildi.

OpenAI bir komiteye, bu tür verileri kullanmadan yapay zekâ modelini eğitmenin "imkânsız" olduğunu söyledi. The Telegraph'ın haberine göre OpenAI, konuyla ilgili savunmasında büyük tartışmalara yol açan şu ifadeleri kullandı:

"Telif hakları günümüzde blog yazıları, fotoğraflar, forum gönderileri, yazılım kodu parçaları ve devlet belgeleri de dâhil olmak üzere neredeyse her türlü insan ifadesini kapsadığından, günümüzün önde gelen yapay zekâ modellerini telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmadan eğitmek imkansız olacaktır."

OpenAI, Savunmasında Başka Çarelerinin Olmadığını Söyledi

Şirket, Lordlar Kamarası iletişim ve Dijital Komitesine yaptığı savunmada yapay zekâyı eğitmek için bir asırdan daha önceye dayanan kamuya mal olmuş eser ve içeriklerin kullanılabileceğini fakat bunlarla sınırlı tutulduğu takdirde yapay zekâ sistemlerinin günümüzde insanların ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söyledi.

OpenAI'ın ChatGPT aracı, çok çeşitli kullanıcı sorgularını anlayabilen ve insan benzeri yanıtlar üretebilen bir dil modeli olarak Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana büyük popülerlik kazandı ve şu anda dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı konumunda.

Her ne kadar bu başarı beraberinde insanların hayatlarında ve işlerinde kullanım kolaylıkları getirse de, yapay zekânın arkasındakı şirket OpenAI, eğitim için kullandığı verilerin hak sahipleri tarafından defalarca dava edildi ve şirket hâlâ bir dizi davayla boğuşuyor.

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