OpenAI’ı Satın Almak İsteyen Elon Musk’a, CEO Sam Altman’dan Tokat Gibi Cevap

Elon Musk, kurucularından biri olmasına rağmen bugünlerde arasının açık olduğu OpenAI satın almak için harekete geçti. İddialara göre Musk'ın bir diğer yapay zeka şirketi xAI liderliğindeki bir grup yatırımcı ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirketi satın almak için harekete geçti. Ancak şirketin CEO'su Sam Altman, Musk'ın teklifine tokat gibi bir hayır cevabı verdi. İşte detaylar!

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, yeryüzündeki pek çok şeyi satın alabilecek imkana sahip. Bunun en net örneklerinden biri ise en sevdiği sosyal medya platformu olan Twitter'ı 44 milyar dolar ödeyerek satın alması. Ünlü milyarder şimdi ise benzer bir hamleyi ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile yapmak istiyor ama pek de başarılı olacak gibi durmuyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Musk’ın xAI isimli yapay zeka şirketinin liderliğini yaptığı bir yatırımcı grubu, OpenAI yönetim kuruluna resmi olmayan bir satın alma teklifinde bulundu. Teklifin bedelinin ise 97.4 milyar dolar olduğu öğrenildi.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want