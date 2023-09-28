OpenAI Çalışanından Tartışma Yaratan Sözler: ChatGPT Terapi Yerine Geçiyor!

Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI, yeni bir duyuru yaptı. Bu duyuruda ChatGPT'nin artık duyabileceğini, görebileceğini ve konuşabileceğini söyledi.

Yapay zeka robotuna gelen bu yeni özellikle robotun kullanım şeklinin kökten değişeceği düşünülüyor.

Kıdemli bir OpenAI çalışanı, bu hafta ChatGPT'nin artık ses tanıma yeteneklerine sahip olan en son sürümünün bir insan terapistle konuşmaya benzer olduğunu iddia ederek bir tartışmanın başlamasına sebebiyet verdi.

ChatGPT Bir Terapistin Yerini Alabilir mi?

OpenAI'nin güvenlik sistemleri başkanı Lilian Weng, yaptığı bir X paylaşımında:

"Az önce ChatGPT ile ses modunda stres ve iş-yaşam dengesi hakkında oldukça duygusal, kişisel bir konuşma yaptım. Konuşmanın ardından "duyulduğumu" ve ChatGPT'nin sıcak olduğunu hissettim. Daha önce hiç terapiyi denemedim ama muhtemelen bu mudur? Özellikle bunu genellikle yalnızca bir üretkenlik aracı olarak kullanıyorsanız deneyin." dedi.

Yapay Zeka güvenlik çalışanının bu söylediklerine "kendisinin kişisel yaklaşımı" olduğunu belirten yanıtlar hızlı ve öfkeli bir şekilde geldi.

Bir kullanıcı, "Bu terapi değil ve bunun terapi olduğunu söylemek tehlikelidir." yorumunu yaptı. Bir başkası, "Kişisel görüşünüz, sizin pozisyonunuzdaki hiç kimse için doğru bir yaklaşım değil." diye ekledi.

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