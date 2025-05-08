OpenAI'a Yeni Bir CEO Transferi: Sam Altman'a Ne Olacak?

Instacart'ın CEO'su olarak bilinen Fidji Simo, yapay zekanın dev ismi OpenAI'a transfer oluyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Simo yakında OpenAI'de Uygulamalar CEO'su (CEO of Applications) olarak görev yapacak.

Hâlihazırda OpenAI yönetim kurulunda yer alan Simo, Instacart'taki görevini birkaç ay içinde devredecek ve yıl sonuna kadar OpenAI'da tam zamanlı olarak işe başlayacak.

Altman CEO Koltuğunda Kalacak

OpenAI CEO'su Sam Altman, görevine devam ederken araştırma, bilgi işlem ve uygulama gibi ana dikeylerde üst düzey yöneticiliği sürdürecek. Simo ise doğrudan Altman'a bağlı olarak çalışacak. Altman yaptığı açıklamada, Simo hakkında şöyle dedi:

Araştırmalarımızın dünyaya ulaşmasını sağlayan ekipleri yöneteceğini düşünüyorum. Simo bunun başına geçmek için epey uygun bir lider.

Simo'nun aynı zamanda şirketin geleneksel operasyonlarını ölçeklendirme konusunda da destek vereceği belirtildi ancak bu konuda ayrıntıya girilmedi. Peki Simo kimdir? Neden OpenAI için tercih edildi?

Simo 2021'de Instacart'a katılmadan önce, Meta'da (eski Facebook) 10 yıldan fazla çalıştı. News Feed reklamlarını başlatan ekibi yönetti, Facebook uygulamasının gelir modellerini geliştirdi, video ürünlerinden sorumluydu ve reklam altyapısının büyümesine direkt olarak katkı sağladı. Meta'dan ayrıldığında Facebook uygulamasının başındaydı.

Simo Koltuğunu Devredecek

X hesabından yaptığı açıklamada Simo; Instacart yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edeceğini belirtti. Çalışanlara gönderdiği mektupta ise CEO'luk görevini şirketteki mevcut yöneticilerden birine devredeceğini ve yakında bu ismin duyurulacağını ifade etti. Ona göre böylesine kritik bir dönemde OpenAI'a katılmak oldukça büyük bir sorumluluk. Simo, yapay zekanın insan potansiyelini eşi benzeri görülmemiş bir hızla artırabileceğine inandığını ve bu teknolojilerin kamu yararına kullanılması için çalışacağını söyledi.

Sizce yeni koltuğunda Simo neler yapacak? OpenAI'a katılımıyla diğer yapay zeka şirketlerinin önüne geçmelerini sağlayabilir mi? Yorumlarda buluşalım.