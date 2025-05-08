Elektrikli Bir CLA Almadan Önce 2 Kez Düşünün: Şarj Edemeyebilirsiniz!

Elektrikli otomobiller artık sadece çevreci değil, aynı zamanda teknolojik birer gösteri aracı. Her yeni model, şarj hızıyla, menziliyle veya akıllı sistemleriyle öne çıkmaya çalışıyor. Ancak bazen bu “yenilik” dediğimiz şey, tam da olması gerekeni yapamayan sofistike bir tasarıma dönüşebiliyor. Mercedes-Benz’in yeni elektrikli CLA modeli de tam olarak bu çizgide duruyor: Kağıt üzerinde etkileyici, ancak gerçekte çoğu şarj istasyonuna yanaşamayan bir mühendislik kararıyla gündemde. İşte detaylar...

Mercedes-Benz CLA EV 400V DC Şarj İstasyonlarıyla Uyumsuz!

Mercedes-Benz’in yeni nesil elektrikli CLA modeli, teknolojik olarak etkileyici olsa da dikkat çeken bir eksikle piyasaya çıkıyor. 800 voltluk mimarisiyle 320 kW’a kadar ultra hızlı şarj desteği sunan araç, 400V DC şarj istasyonlarıyla uyumsuz. Bu da pratikte, birçok sürücünün sıkça karşılaştığı şarj duraklarının büyük bölümünü kullanılamaz hale getiriyor.

The new electric CLA reportedly does NOT support <500V charging, so no Tesla Superchargers pic.twitter.com/tG7J8RZoUZ — William / Roaming Norway (@RoamingNorway) April 30, 2025

Bu ilginç detay, Norveçli bir EV meraklısının sosyal medyada Mercedes-Benz’in resmi web sitesinden paylaştığı bir ekran görüntüsüyle gündeme geldi. Görsele göre, yeni CLA yalnızca 800V destekli şarj noktalarında çalışabiliyor ve aracın dahili navigasyon sistemi de sürücüleri sadece bu yüksek voltajlı duraklara yönlendiriyor. Amerika’daki hızlı şarj altyapısına bakıldığında ise bu durumun neden sorun yarattığı netleşiyor.

Tesla’nın geniş Supercharger ağı dahil olmak üzere, çoğu istasyon hâlâ 400V ile sınırlı. Mercedes-Benz’in bu tercihi, özellikle ABD’deki kullanıcılar için CLA’nın erişilebilirliğini ciddi biçimde kısıtlıyor. Avrupalı bir Mercedes-Benz sözcüsü, bu sınırlamanın bilinçli bir tercih olduğunu ve “şarj performansından ödün vermemek adına” yalnızca 800V teknolojisinin kullanıldığını doğruladı. Ancak bu donanımsal sınırlama, yazılımla çözülemiyor. ABD sözcüsü ise araç içi navigasyon sisteminin kullanıcıları uyumlu noktalara yönlendirdiğini vurgulasa da, ülkede bu tür şarj noktalarının sayısı hâlâ oldukça az.

Aracın çift portlu tasarımı da tam anlamıyla avantaj sunamıyor. CLA, hem NACS hem de J1772 portlarına sahip olsa da, NACS girişi AC şarjı desteklemiyor. Bu da Tesla Destination Charger ağı gibi on binlerce AC istasyonunu devre dışı bırakıyor. Kullanıcılar, yavaş şarj için sadece J1772 portuna yönelmek zorunda kalıyor. Mercedes-Benz, bu stratejik tercihini şarj altyapısının gelişeceği öngörüsüne dayandırıyor.

Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 5 ve Lucid Air gibi 800V mimariye sahip diğer modellerle birlikte daha fazla yüksek voltajlı şarj istasyonunun kurulması bekleniyor. Ancak bu araçların aksine, CLA EV 400V istasyonlarda dahi şarj olamıyor. Bu da acil durumlarda dahi yolda kalma riskini artırıyor. Yeni CLA, teknoloji ve performans açısından EV liginde iddialı bir oyuncu olsa da, sınırlı şarj uyumluluğu onu gerçek dünyada zor bir rakip haline getirebilir. En gelişmiş özellikler, erişilebilir altyapıyla desteklenmediğinde sürücüler için dezavantaj yaratabilir.

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