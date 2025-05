Elektrikli Bir CLA Almadan Önce 2 Kez Düşünün: Şarj Edemeyebilirsiniz!

Elektrikli otomobiller artık sadece çevreci değil, aynı zamanda teknolojik birer gösteri aracı. Her yeni model, şarj hızıyla, menziliyle veya akıllı sistemleriyle öne çıkmaya çalışıyor. Ancak bazen bu “yenilik” dediğimiz şey, tam da olması gerekeni yapamayan sofistike bir tasarıma dönüşebiliyor. Mercedes-Benz’in yeni elektrikli CLA modeli de tam olarak bu çizgide duruyor: Kağıt üzerinde etkileyici, ancak gerçekte çoğu şarj istasyonuna yanaşamayan bir mühendislik kararıyla gündemde. İşte detaylar...

Mercedes-Benz’in yeni nesil elektrikli CLA modeli, teknolojik olarak etkileyici olsa da dikkat çeken bir eksikle piyasaya çıkıyor. 800 voltluk mimarisiyle 320 kW’a kadar ultra hızlı şarj desteği sunan araç, 400V DC şarj istasyonlarıyla uyumsuz. Bu da pratikte, birçok sürücünün sıkça karşılaştığı şarj duraklarının büyük bölümünü kullanılamaz hale getiriyor.

The new electric CLA reportedly does NOT support <500V charging, so no Tesla Superchargers pic.twitter.com/tG7J8RZoUZ