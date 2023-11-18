OpenAI CEO'su Sam Altman Kovuldu: Peki Neden?

OpenAI’ı 2015’te Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman ve Wojciech Zaremba ile birlikte kuranlardan biri olan Sam Altman, CEO'luk görevinden kovuldu. Şriketin yönetim kurulundan açıklama geldi.

Sam Altman'a Güvenmiyorlar!

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından yapılan 'tartışmalı inceleme sürecinin' ardından CEO'luk görevinden kovuldu. OpenAI'nin kurucu ortağı olan Altman, Elon Musk ile birlikte şirketin eş başkanı olarak görev yapmıştı.

Şirketin yönetim kurulu, Altman'a güven duymadıklarını dile getirerek onun yerine beş yılı aşkın süredir şirkette çalışan teknoloji sorumlusu Mira Murati'yi atadı.

Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun şirketin sorumluluklarını yerine getirme yeteneğini engellediği sonucuna varıldı.

Yapay zekâ alanında devrim niteliği taşıyan işlere imza atan Sam Altman'ın şirketten ayrılışı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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