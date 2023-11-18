OpenAI CEO'su Sam Altman Kovuldu: Peki Neden?
OpenAI CEO'su Sam Altman kovuldu. Peki şirketin kurucuları arasında olan Altman neden kovuldu? İşte ayrıntılar!
OpenAI’ı 2015’te Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman ve Wojciech Zaremba ile birlikte kuranlardan biri olan Sam Altman, CEO'luk görevinden kovuldu. Şriketin yönetim kurulundan açıklama geldi.
Sam Altman'a Güvenmiyorlar!
OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından yapılan 'tartışmalı inceleme sürecinin' ardından CEO'luk görevinden kovuldu. OpenAI'nin kurucu ortağı olan Altman, Elon Musk ile birlikte şirketin eş başkanı olarak görev yapmıştı.
Şirketin yönetim kurulu, Altman'a güven duymadıklarını dile getirerek onun yerine beş yılı aşkın süredir şirkette çalışan teknoloji sorumlusu Mira Murati'yi atadı.
Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun şirketin sorumluluklarını yerine getirme yeteneğini engellediği sonucuna varıldı.
Yapay zekâ alanında devrim niteliği taşıyan işlere imza atan Sam Altman'ın şirketten ayrılışı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.
OpenAI, Yeni Dil Modeli GPT-4 Turbo'yu Tanıttı: Kendi Sohbet Botunuzu Oluşturabileceksiniz!
ABD merkezli yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. DevDay adındaki etkinlikte şirketin yeni dil modeli olan GPT-4 Turbo ve daha birçok hizmet tanıtıldı.
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