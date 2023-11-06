OpenAI, Yeni Dil Modeli GPT-4 Turbo'yu Tanıttı: Kendi Sohbet Botunuzu Oluşturabileceksiniz!

ABD merkezli yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. DevDay adındaki etkinlikte şirketin yeni dil modeli olan GPT-4 Turbo ve daha birçok hizmet tanıtıldı.

Kendi Sohbet Botunu Oluşturma!

Gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak ChatGPT’nin 100 milyon haftalık kullanıcıya ulaştığı açıklandı. Ardından yeni dil modeli GPT 4 Turbo ve özellikleri anlatıldı. Ayrıca kullanıcıların kendi GPT'lerini oluşturmalarını sağlayacak hizmetten de bahsedildi.

GPT 4 Turbo, Nisan 2023’e kadar olan bilgilerle eğitildi. Böylece güncel bir sürüm olarak piyasadaki yerini aldı. 128K bağlam desteğine sahip GPT 4 Turbo'nun yanı sıra en ilgi çeken nokta GPT oluşturma aşaması oldu.

Aktarılanlara göre kullanıcılar hiçbir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan GPT Builder aracılığıyla kendi sohbet botunu kullanabilecek. Oluşturdukları GPT’lerde internette dolaşma, DALL-E desteği ve takvim gibi kişiselleştirilmiş veriler de yer alacak.

GPT'lerin telif hakkı ihlali ile ilgili yasal taleplerle karşılaşması durumunda şirketin devreye girerek kullanıcıları savunacağı ve ortaya çıkan masrafları ödeyeceği öğrenildi. Buna dair gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulandı.

Bir diğer haber ise şirketin GPT'ler için oluşturduğu dijital marketle ilgili oldu. Dijital marketin geliştiriciler için önemli bir adım olduğu belirtildi. Şirketin etkinlikte duyurduğu yenilikleri yalnızca ücretli ChatGPT Plus ve işletmelere ait Enterprise aboneleri kullanabilecek.

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