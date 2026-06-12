OpenAI’dan Büyük Hamle: ChatGPT Abonelik Fiyatları Düşebilir!

Yapay zekâ araçları artık en popüler uygulamalar arasında yerini almış durumda. Öyle ki yediden yetmişe yüz milyonlarca insan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi araçları kullanıyor. Bu durum ise yapay zekâ şirketleri arasındaki rekabeti önemli ölçüde artırıyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve Claude'un geliştiricisi Anthropic ise son dönemlerde bu rekabeti daha da kızıştırmış durumda. Kısa süre önce yaşanan bir gelişme ise rekabetin yeni bir boyuta taşınabileceğine işaret ediyor. Görünüşe göre OpenAI, ChatGPT abonelik fiyatlarında kalıcı bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

OpenAI Neden ChatGPT Abonelik Fiyatlarını Düşürmeyi Planlıyor?

Bildiğiniz üzere yapay zekâ şirketleri, gelir elde etmek için abonelik seçenekleri sunuyor. OpenAI da bunlardan biri. Kullanım limitlerini artıran bu abonelik planlarından Go aylık 6 dolar, Plus 20 dolar ve Pro ise 120 dolar fiyata sahip. Öte yandan Anthropic'in Claude için sunduğu abonelik seçenekleriysw Pro ve Max. Bu paketlerin aylık ücretleri ise sırasıyla 17 dolar ve 100 dolar şeklinde.

İddialara göre OpenAI, Anthropic başta olmak üzere rakip yapay zekâ şirketlerinin abonelerini ChatGPT'ye çekmek için dikkat çekici bir fiyat indirimi yapmaya hazırlanıyor. Kaynağa göre bunun arkasındaki sebepse Anthropic'in de benzer bir indirime gidebileceği ihtimali. Zira OpenAI'ın böyle bir beklentiye sahip olduğu belirtiliyor. Firmanın fiyatları tam olarak ne kadar düşüreceğine dair şu an için herhangi bir bilgi yok. Ancak kaynağa göre mevcut rekabet ortamında çok ses getirecek bir indirimden söz edliyor.

OpenAI'ın Yeni Abonelik Fiyatları Ne Kadar Olabilir?

İndirim Oranı Go Plus Pro Mevcut Fiyat 6 dolar 20 dolar 120 dolar %15 İndirim 5,10 dolar 17 dolar 102 dolar %20 İndirim 4,80 dolar 16 dolar 96 dolar %30 İndirim 4,20 dolar 14 dolar 84 dolar %40 İndirim 3,60 dolar 12 dolar 72 dolar

Mevcut bilgilere göre ciddi bir indirim yapılabileceğini söylemiştik. Bu ciddi indirim oranı yüzde 15, yüzde 20, yüzde 30 hatta yüzde 40'a kadar çıkabilir. Yüzde 15 indirim uygulanması durumunda Go, Plus ve Pro aboneliklerinin fiyatları sırasıyla 5,10 dolar, 17 dolar ve 102 dolar olacak.

Yüzde 20 indirimde bu fiyatlar 4,80 dolar, 16 dolar ve 96 dolara; yüzde 30 indirimde ise 4,20 dolar, 14 dolar ve 84 dolara düşecek. İhtimal oldukça düşük olsa da yüzde 40 indirim senaryosunda ise fiyatlar 3,60 dolar, 12 dolar ve 72 dolara kadar düşebilir.

ChatGPT Abonelik Fiyatlarında İndirim Yapılması Kullanıcı Sayısını Etkiler mi?

ChatGPT abonelik fiyatlarında bir indirim yapılması durumunda kullanıcı ve abone sayısında artış yaşanması bekleniyor. Özellikle Plus ve Pro paketlerinde yüzde 20 ila yüzde 30 seviyesinde bir indirime gidilmesi abonelik ücretini yüksek bulan veya aboneliğin getirdiği avantajları yetersiz gören kullanıcıların ilgisini çekebilir.

Yapay zekâ araçları günümüzde artık birçok kişi için vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Bu nedenle özellikle bu araçları sık kullanan kullanıcılar için bir abonelik planı önemli bir ihtiyaç. Bu doğrultuda ChatGPT abonelik planlarında yapılacak bir indirim, OpenAI’a oldukça fayda sağlayabilir. Tabii sadece OpenAI'a değil, kullanıcıların kesesine de olumlu etki edecektir.

Editörün Yorumu

OpenAI'ın abonelik fiyatlarında indirim yapması durumunda bunun kullanıcı tabanında karşılık bulacağını düşünüyorum. İlk bakışta 20 dolarlık Plus paketi için 3-5 dolarlık bir indirim çok büyük görünmeyebilir. Ancak söz konusu abonelik 500 dolar değil. Eğer Plus planı 500 dolar olsaydı ve yalnızca 3-5 dolarlık bir indirim yapılsaydı çok etki edeceğini düşünmezdim. Fakat mevcut fiyat 20 dolar ve 3-5 dolarlık bir indirim de bu tutar için oldukça iyi bir oran anlamına geliyor.

Üstelik Türkiye gibi döviz kurunun yüksek olduğu ülkelerde bu indirim çok daha fazla hissedilecektir. Umarım söz konusu iddia doğru çıkar ve OpenAI, ChatGPT için güzel bir indirimle karşımıza çıkar. Bunu hep birlikte göreceğiz.