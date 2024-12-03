Artan Maliyetler İçin Son Çare: OpenAI, ChatGPT'de Reklam Yayınlayacak!

Yapay zeka endüstrisinin öncü isimlerinden OpenAI, ünlü sohbet robotu ChatGPT ile ilgili pek çok kullanıcıyı kızdıracak bir karar almak üzere. İddialara göre şirket, sevilen yapay zeka aracının platformunda reklam almaya başlayacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez ChatGPT Plus aboneliği ile yapay zeka araçlarından gelir etmeye başlayan şirketin, artan maliyetler sonrasında ChatGPT'de reklam göstermeye başlayacağı öne sürülüyor.

ChatGPT'den Daha Fazla Gelir Elde Etmek İsteyen OpenAI, Reklam Politikasında Değişikliğe Gidebilir.

Gelen son haberlere göre, ABD merkezli yapay zeka devi ChatGPT için yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin finans müdürü Sarah Friar'ın, yapay zeka aracına reklam koymayı düşündüğü, yönetim kurulunun ise reklam konusunda sadece ücretsiz kullanıcıları etkileyecek yeni bir plan oluşturduğu iddia ediliyor. Firmanın CEO'su Sam Altmanın da reklam fikrine olumlu baktığı söyleniyor.

ChatGPT'nin piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olma vizyonunda ilerleyen OpenAI, geçtiğimiz sene ile birlikte geliştiricilere sunulan açık kaynak kodları ve ücretli Plus aboneliği üzerinden kazanç sağlamaya başladı. Görünüşe bakılırsa firma, özellikle yapay zeka ürünlerinin yüksek maliyeti nedeniyle daha fazla gelir yolları arıyor.

Ortaya atılan iddiaların yanı sıra, OpenAI'ın söz konusu reklam planını hayata geçirme kararı aldığı senaryoda, Instagram'ın ünlü pazarlama yöneticilerinden Kevin Weil ile birlikte çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

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