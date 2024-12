OpenAI, Haber Makalelerini Yasa Dışı Şekilde Kullanarak ChatGPT'yi Eğitiyor

Çoğu zaman gizlilik ve telif yasalarıyla gündeme gelen yapay zeka evreninin öncü ismi diyebileceğimiz OpenAI, yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı. Toronto Star, Metroland Media, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press ve CBC gibi büyük medya devleri, OpenAI'ya karşı bir araya gelerek dava açtı. Sebebi ise kendilerine ait haber makalelerinin yasa dışı yollarla ChatGPT modelini eğitmek için kullanması.

Medya kuruluşları yaptıkları ortak açıklama şöyle:

Gazetecilik kamu yararına yapılır. OpenAI’nin, diğer şirketlerin gazetecilik ürünlerini ticari kazanç sağlamak amacıyla kullanması yasadışıdır.

OpenAI Suçlamayı Kabul Etmedi

Suçlamaya karşı cevap vermekte gecikmeyen OpenAI, yapay zeka modellerini eğitirken herkese açık veriler kullandığını ve adil kullanım ile uluslararası telif hakkı ilkelerine uygun olarak hareket ettiğini söyledi. Şirket ayrıca haber yayıncıları ile ortak bir çalışmada olduğunu, içeriklerini aldığında atıfta bulunup kaynak gösterdiğini bildirdi. Açıklamaya göre söz konusu yayıncılar talep ettiğinde içeriklerini kolayca sistemden çıkarıyorlar.

Görsel: OpenAI CEO'su Sam Altman

Haber Kuruluşları Ücret Talep Ediyor

Kanadalı medya koalisyonunun 84 sayfalık dava dosyasında, OpenAI’nin içeriklere erişim kısıtlamalarını ve telif hakkı uyarılarını görmezden geldiği öne sürülüyor. OpenAI'ın da bu içerikleri izin almadan kopyalayarak yapay zeka ürünlerini geliştirdiği vurgulanıyor.

Dava dosyasında, her bir makale için 20.000 Kanada doları (yaklaşık 494.686 Türk Lirası) tazminat talep ediliyor. Bu miktarın kullanılan içeriklerin sayısına bağlı olarak milyarlarca dolara çıkma ihtimali de var. Ek olarak medya kuruluşları, OpenAI’nin bu makalelerden elde ettiği karın paylaşılmasını ve şirketin gelecekte bu içerikleri kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor.