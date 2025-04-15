Duvara Fırlatsanız Bile Kırılmayacak Samsung Galaxy XCover7 Pro Tanıtıldı

Teknoloji devi Samsung, Galaxy XCover7 Pro isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Zorlu koşullarda çalışan insanlar için özel olarak geliştirilen telefon üst düzey dayanıklılık sunuyor. Telefon dayanıklılığın yanı sıra performans konusunda da öne çıkıyor.

Samsung Galaxy XCover7 Pro Özellikleri

MIL-STD-810H sertifikasına sahip olan Galaxy XCover7 Pro'da Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisi yer alıyor. IP68 sertifikasına sahip telefon suya (30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar) ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Aşırı sıcaklıklara, düşmelere ve güçlü titreşimlere karşı dayanıklı olan telefon yalnızca 10,2 mm kalınlığında. Telefonda ayrıca Touch Sensitivity isimli bir mod bulunuyor. Bu mod sayesinde telefon 2 mm'ye kadar kalınlıkta eldivenlerle kullanılabiliyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy XCover7 Pro, LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefon yaklaşık 240 gram ağırlığında.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. Bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6 GB RAM'e sahip telefonda 128 GB depolama alanı mevcut. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. 4.350 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy XCover7 Pro Fiyatı

Samsung Galaxy XCover7 Pro modeli için 609 euro (26.268 TL) fiyat etiketi belirlendi.