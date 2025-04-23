Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Chrome El Değiştiriyor!

Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle kapıda gibi görünüyor. Son birkaç yıl içinde yapay zeka alanındaki yükselişiyle bilinen OpenAI, Chrome tarayıcısını satın alabilir.

OpenAI, Chrome’u Satın Almaya Hazır

OpenAI, Google’ın arama motoru üzerindeki tekelleşmesini kırmak için açılan antitröst davasının sonucunda Chrome’un satışa çıkarılması halinde tarayıcıyı satın alabileceğini açıkladı. Bu dikkat çeken açıklama ChatGPT’nin ürün lideri Nick Turley tarafından mahkemede ifade edildi.

Konuya hakim olmayanlar için ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Google’ın arama pazarında yasa dışı bir tekel kurduğuna hükmetmişti. Şu anda ise mahkeme, bu tekelin kırılması için ceza seçenekleri değerlendiriyor.

Bu seçenekler arasında Chrome’un satılması, Google’ın Apple gibi firmalarla arama motoru anlaşmaları yapmasının engellenmesi ve arama verisinin rakiplere açılması gibi ağır yaptırımlar yer alıyor.

OpenAI’ın adı da bu süreçte sıkça geçiyor. Şirketin geliştirmekte olduğu “SearchGPT” aracı için Google’dan veri talep ettiği fakat bu isteğin reddedildiği ortaya çıkmıştı. Nick Turley, Google’ın gerçek zamanlı verilerine erişim sağlanması durumunda çok daha kaliteli ve hızlı bir arama ürünü geliştirebileceklerini söyledi.

Google'a açılan antitröst davası sadece bir dava değil, teknoloji dünyasının yeniden şekillenmesinde rol oynayacak tarihi bir adım. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.