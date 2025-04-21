OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekaya Kibar Davrananlara Gıcık Oluyor

Sosyal medyada geçtiğimiz gün enteresan bir soru ortaya atıldı. OpenAI CEO'su Sam Altman da söz konusu soruya oldukça esprili bir yanıt verdi. X'te (eski adıyla Twitter) şöyle bir soru soruldu: "İnsanlar ChatGPT'ye teşekkür ederse veya herhangi bir şekilde kibarlık yaparsa OpenAI ne kadar elektrik faturası ödüyor acaba?"

Altman ise cevabı vermekte gecikmedi: "Hayatta bilemezsin... on milyonlarca doları çatır çatır ödedik." Yani milyonlarca dolarlık elektrik masrafı var ama epey "iyi harcanmış para".

Kibar Olduğunuzda Daha Çok Elektrik Harcıyor

Altman bu yanıtı ciddi bir hesaplamaya dayandırmasa da, konunun ne kadar ilginç bir boyuta sahip olduğu Futurism tarafından ortaya çıkarıldı. Ancak olay sadece komik bir detaydan ibaret değil. Microsoft Copilot tasarım ekibinden Kurt Beavers'a göre kullanıcıların kibarlığı, modelin verdiği cevabın tonunu etkiliyor.

Yani siz ne kadar nazikseniz, yapay zeka da o kadar kibar oluyor ama bir o kadar da elektrik harcıyor. Çünkü promptların sonunda "teşekkür ederim" dediğiniz zaman yapay zeka bunu da bir "reasoning" promptu olarak anlıyor ve kibar olmanın parametlerini anlamaya çalıştıktan sonra size aynı kibarlıkla yanıt veriyor.

Robotlara İyi Davranmaya Gerek Yok

Yapay zeka ve insan etkileşimi sanıldığından daha fazla etkili. Yazdığınız her şey, en ufak bir kelime bile yapay zekanın reasoning yapmasına sebep oluyor. Ama daha çok işinizi tamamlayıp geri çekilmeniz bekleniyor. Sam Altman her ne kadar komik bir cevap vermiş olsa da kibarlığın yapay zeka faturalarını epey kabartıyor.

Anlayacağınız robotlara iyi davranalım diye bir kural yok. Gönül koymanın bile yeri var. Muhtemelen ChatGPT'ye teşekkürler demeseniz de olur.