OpenAI, Kendisine Karşı Açılan Bir Davanın Potansiyel Kanıtlarını 'Yanlışlıkla' Sildiğini Açıkladı!

Yapay zeka endüstrisinin liderlerinden OpenAI, oldukça ilginç bir haberle gündeme geldi. Şirketin suçlu olarak yargılandığı bir davaya yönelik potansiyel kanıt niteliği taşıyan bazı verilerinin 'yanlışlıkla' silindiği bildiriliyor.

OpenAI, Davaya Sunulacak Eğitim Verilerinin Teknik Bir Aksaklık Nedeniyle Silindiğini Söylüyor

Pek çok kişinin ünlü sohbet botu ChatGPT ile tanıdığı OpenAI, geliştirdiği yapay zeka ürünleriyle büyük bir kesimin takdirini toplasa da izinsiz kullandığı iddia edilen verilerle çeşitli içerik platformlarının da adeta baş düşmanı haline geldi. Bu şirketlerden The New York Times ve arkasındaki birçok medya kuruluşunun OpenAI'ya açtığı telif hakkı davasında ise inanılması güç bir gelişme yaşandı.

Aktarılanlara göre OpenAI, yapay zeka eğitini için medya kuruluşlarının içeriklerini izinsiz kullandığı iddiasıyla suçlandığı bir davada, karşı tarafın mahkemeye sunacağı delil niteliğindeki bazı eğitim verilerini sildi. Şirketin, mahkemeye heyetine medya şirketleri tarafından 150 saatlik bir çalışma sonucu kanıt olarak toplanan önemli verilerini "teknik bir aksaklıktan" dolayı silindiğini açıkladı.

Hatasını kabul eden OpenAI'ın, verileri geri kazanmaya çalıştığını ancak kurtarılan bilgilerin eksik ve güvenilmez olduğu belirtilliyor. The New York Tines Davada kritik bir önem arz eden olayla ilgili olarak firmanın verileri kasıtlı olarak sildiğini iddia ediyor olsa da mahkeme heyeti şimdilik durumun kasıtlı olduğuna dair bir delilin bulunmadığını söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI, davada kanıt olarak sunulacak verileri kasıtlı olarak silmiş olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...