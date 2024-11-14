OpenAI, Bilgisayarları Uzaktan Kontrol Edebilecek Yeni Bir Yapay Zeka Sistemi Geliştiriyor

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, yeni bir yapay zeka projesi ile karşımızda. İddialara göre şirket, yakın zamanda Operator isimli yeni bir yapay zeka sistemi geliştirmeye başladı. Detaylar haberde.

Yeni OpenAI Operator, Bilgisayarları Bağımsız Şekilde Kontrol Edebilecek

Başta ChatGPT olmak üzere geliştirdiği yapay zeka araçlarıyla tüm dünyada tanınan OpenAI ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre firma, epey kullanışlı yeni bir yapay zeka sistemi için düğmeye bastı.

Aktarılanlara göre firmanın Operator ismini vereceği yeni yapay zeka sistemi, bilgisayarları bağımsız olarak kontrol ederek, bazı temel görevleri kullanıcıların yerine tamamlayabilecek. Öte yandan şu anda geliştirme aşamasında olan Operator'e benzer çeşitli modeller de OpenAI'ın rakibi olarak görülen Google ve Anthropic gibi şirket tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Bu bağlamda Operator'u tıpkı ChatGPT gibi erken bir tarihte kullanıma sunmak isteyen OpenAI'ın yeni yapay zeka sistemini Ocak ayında piyasaya süreceği söyleniyor. Şirketin yeni modelini ilk etapta sadece geliştiriciler ve doğrulanmış araştırmacılara sunacağı ardından herkesin hizmetine sunacağı da belirtiliyor.

Bununla birlikte yeni Operator ve rakiplerinin yapay zeka alanında çığır açabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zira yeni araçların bağımsız olarak cihazları kontrol edebilme yeteneği oldukça kullanışlı olabilirken, aynı zamanda çeşitli güvenlik tehditlerini beraberinde getirebilir.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Siz Operator gibi yapay zeka araçlarının geliştirilmesini destekliyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...