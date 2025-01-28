OpenAI Tüm Tuşlara Basıyor: DeepSeek'e AGI Kartını Kullandı

Son birkaç gündür teknoloji dünyası DeepSeek ile çalkalanıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bile DeepSeek-R1 modelini överek bunun ABD'deki teknoloji şirketleri için bir uyanma çağrısı olarak ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e bir süredir özellikle teknoloji ihracatı kısıtlamaları uyguluyor. Konu yapay zeka olduğunda ise ABD'deki şirketler mutlaka uğranan duraklardan biri oluyor. Çin'in bu duraklara gelmesi engellendiği için doğal olarak alternatif çözümler aramak zorunda kalıyor.

DeepSeek, tüm kısıtlamalara rağmen ortaya harika bir yapay zeka modeli çıkarabileceğinin en büyük kanıtı oldu. DeepSeek-R1 gerek kodlama gerek matematik gerek doğal dil işleme gibi birçok konuda OpenAI'ın modellerinden daha iyi sonuç veriyor.

Üstelik bunu OpenAI modellerine kıyasla daha düşük maliyetle yapıyor. Dahası, DeepSeek-R1 hem yerel hem API aracılığıyla kullanılabiliyor. DeepSeek'in yükselişi, NVIDIA hisselerinin düşmesine bile neden oldu. DepeSeek'in en büyük rakibi ChatGPT geliştiricisi OpenAI olduğu için OpenAI tarafından da uzun bir zamandır tepki bekleniyordu.

look forward to bringing you all AGI and beyond. — Sam Altman (@sama) January 28, 2025

OpenAI CEO'su Sam Altman'dan DeepSeek'e Yanıt Gecikmedi

OpenAI CEO'su Sam Altman, DeepSeek'e beklenen yanıt geldi. Altman, DeepSeek'in R1 modelini özellikle fiyatına göre sunabildiği şeylere bakılırsa etkileyici bir model olarak nitelendirdi.

"Çok daha iyi modeller sunacağız" diyerek kullanıcılara göz kırpan Altman, yeni bir rakibe sahip olmakla ilgili bir sorunu olmadığına işaret etti ve bunun oldukça iyi bir şey olduğunu söyledi.

Altman'ın resmî X hesabı üzerinden paylaştığı gönderi dizisindeki en dikkat çekici kısım, "Dünya daha çok yapay zeka kullanmak isteyecek. Gelecek yeni nesil modeller karşısında gerçekten çok şaşıracak. Hepinizi AGI ve ötesine götürmek için sabırsızlanıyoruz" oldu.

OpenAI CEO'su Sam Altman, daha önce AGI yani yapay genel zeka söylentilerine karşılık bunun üzerinde çalışmalara henüz başlanmadığını söylemişti. Ayrıca bu spekülasyonlara karşı ciddi bir tavır sergilemişti.

Görünüşe bakılacak olursa yapay zeka alanında artık gerçekten güçlü bir rakibinin olması, OpenAI tarafında hareketlenmelere neden oldu. OpenAI CEO'su Altman, yapay genel zeka kartını göstererek büyük bir merakla bekleyen kullanıcılarına göz kırptı.