OpenAI Tüm Tuşlara Basıyor: DeepSeek'e AGI Kartını Kullandı

Son birkaç gündür teknoloji dünyası DeepSeek ile çalkalanıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bile DeepSeek-R1 modelini överek bunun ABD'deki teknoloji şirketleri için bir uyanma çağrısı olarak ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e bir süredir özellikle teknoloji ihracatı kısıtlamaları uyguluyor. Konu yapay zeka olduğunda ise ABD'deki şirketler mutlaka uğranan duraklardan biri oluyor. Çin'in bu duraklara gelmesi engellendiği için doğal olarak alternatif çözümler aramak zorunda kalıyor.

DeepSeek, tüm kısıtlamalara rağmen ortaya harika bir yapay zeka modeli çıkarabileceğinin en büyük kanıtı oldu. DeepSeek-R1 gerek kodlama gerek matematik gerek doğal dil işleme gibi birçok konuda OpenAI'ın modellerinden daha iyi sonuç veriyor.

Üstelik bunu OpenAI modellerine kıyasla daha düşük maliyetle yapıyor. Dahası, DeepSeek-R1 hem yerel hem API aracılığıyla kullanılabiliyor. DeepSeek'in yükselişi, NVIDIA hisselerinin düşmesine bile neden oldu. DepeSeek'in en büyük rakibi ChatGPT geliştiricisi OpenAI olduğu için OpenAI tarafından da uzun bir zamandır tepki bekleniyordu.

look forward to bringing you all AGI and beyond.