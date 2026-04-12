Elon Musk'tan OpenAI'a 134 Milyar Dolarlık Şok! Hedefinde Sam Altman Var

Ünlü iş insanı Elon Musk ile popüler yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI arasındaki hukuki süreç kızışmaya devam ediyor. Taraflar, bu ayın ilerleyen günlerinde başlayacak duruşma öncesinde hazırlıklarını sürdürürken Musk’ın kısa süre önce dava dosyasında yaptığı değişiklikler sürece yeni bir boyut kazandırdı. Taleplerini güncelleyip yeni istekler ekleyen Musk’ın bu hamlesine OpenAI’dan da dikkat çeken bir yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Elon Musk, OpenAI Hakkındaki Şikayetini Güncelledi! Neler İstiyor?

Elon Musk, bu ayın başlarında dava dilekçesinde yaptığı güncellemeyle taleplerini önemli ölçüde genişletti. Buna göre Musk, OpenAI’dan elde etmek istediği tazminatın doğrudan kendisine değil, şirketin kâr amacı gütmeyen koluna aktarılmasını talep etti. Söz konusu tazminatın 79 milyar ila 134 milyar dolar arasında olabileceği ifade ediliyor. Yani oldukça yüksek bir meblağdan söz ediliyor.

Musk, bu milyarlarca dolarlık tutardan feragat ederken aynı zamanda Sam Altman’ın hem CEO’luk görevinden hem de yönetim kurulu üyeliğinden alınmasını da talep etti. Bu talep oldukça dikkat çekti. Musk’ın paradan vazgeçerek doğrudan şirket yönetimini hedef aldığı yönünde yorumlara sebep oldu. Peki OpenAI, bu güncellenmiş talepler hakkında ne düşünüyor? Şirketten yanıt gecikmedi.

OpenAI, Elon Musk'ın Şikayeti Güncellemesine Ne Yanıt Verdi?

OpenAI, Elon Musk’ın dava dilekçesinde yaptığı son değişikliklere sert tepki gösterdi. Şirket, Musk’ın yeni taleplerini "hukuki bir pusu" olarak nitelendirirken, bu hamlenin davalı tarafı (OpenAI) hazırlıksız yakalamayı amaçladığını savundu. Ayrıca Musk’ın süreci bilerek kaosa çevirmeye çalışarak insanların davaya bakışını değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü. OpenAI, söz konusu yeni taleplerin yalnızca tartışmalı değil, aynı zamanda hukuki açıdan da geçersiz ve temelsiz olduğunu ifade etti.

Elon Musk ile OpenAI Arasındaki Hukuki Savaş Neden Başladı?

Elon Musk ile OpenAI arasındaki hukuki savaşın kökeni 2015 yılına kadar uzanıyor. OpenAI henüz yeni kurulmuştu ve Musk da şirketin kurucu isimleri arasında yer alıyordu. Şirket yapay zekâyı Google gibi büyük teknoloji devlerinin tekelinden uzak tutmayı hedefleyen, kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak uzun süre bu doğrultuda faaliyet gösterdi.

2019 yılına gelindiğinde ise Microsoft, OpenAI’a 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu anlaşmayla birlikte OpenAI, Microsoft’un bulut altyapısını kullanmaya başladı ve iki şirket arasında bir ortaklık kuruldu. Bugün yaşanan hukuki sürecin temelinde de tam olarak bu nokta yer alıyor.

Musk, söz konusu ortaklığın ardından OpenAI’ın kuruluş amacından uzaklaştığını, kâr amacı gütmeyen yapısından saparak daha ticari bir amaca yöneldiğini öne sürüyor. Bu iddialarla başlatılan dava süreci ise birkaç yıldır devam ediyor ve son gelişmelerle birlikte daha da kızışmış durumda.

OpenAI Davası Ne Zaman Başlayacak?

OpenAI ile Elon Musk arasındaki dava 27 Nisan 2026'da başlayacak. Yani önümüzde birkaç hafta var.

Editörün Yorumu

Bence Elon Musk, son hamlesiyle birlikte maddi kazançtan ziyade OpenAI’a karşı daha fazla baskı yaratmayı istiyor. Zaten Sam Altman’ın görevden alınmasını istemesi de bunu gösteriyor. Sürecin ne zaman sona ereceği belirsiz olsa da davanın çok konuşulacağı kesin.