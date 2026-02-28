OpenAI, ABD ile Anlaştı: ChatGPT Sizi Gözetleyebilir, Hackleyebilir ve Size Silah Doğrultabilir

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve farklı ürün ve hizmetlerde kendine yer bulmaya devam ediyor. Günümüzde akıllı telefon devlerinden mutfak aletleri üreticisine kadar neredeyse her şirket AI teknolojilerini kullanıyor. Ne yazık ki yapay zekanın kullanımı sadece fotoğraf, metin ve kod üretmekle sınırlı değil. Artık ülkeler bile AI teknolojilerini kendi sistemlerine entegre ediyor. Bunun son örneği ise ABD'de yaşandı. OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketinin ABD Savaş Bakanlığı'yla bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu size sıradan bir gelişme gibi görünebilir. Ancak olayın bir de perde arkası var.

ChatGPT ve Savaş Bakanlığı Anlaşmasının Perde Arkasında Neler Oldu?

ChatGPT ve ABD'nin Savaş Bakanlığı arasındaki anlaşmanın perde arkasını anlamak için birkaç adım geriye gitmek gerekiyor. Aslında bu söz konusu kurumun ilk kez bir yapay zeka şirketi ile anlaşması değil. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında benzer bir anlaşma Claude'ın geliştiricisi Anthropic ile imzalanmıştı.

200 milyon dolar değerinki anlaşma kapsamında Anthropic'in yapay zeka modelleri o zamanki adı ile Savunma Bakanlığı'nın savaş dışı projelerinde kullanılacaktı. Binlerce sayfalık istihbarat raporlarının analiz edilip özetlenmesi ya da askeri sevkiyatların optimize edilmesi ve envanter yönetimi gibi süreçlerin kolaylaştırılması gibi süreçlerle ordudaki verimliliğin artırılması planlanmıştı.

Ancak Donald Trump hükümeti bununla sınırlı kalmak istemedi. Bu doğrultuda Adı Savaş Bakanlığı olarak değişen eski Savunma Bakanlığı yetkilileri Anthropic'in kapısını çalarak anlaşmanın kapsamının genişletilmesini talep etti. Eğer Anthropic bunu kabul etseydi yapay zeka modellerindeki sınırlar kaldırılacak ve her alanda kullanılabilecekti.

Böylelikle Anthropic'in yapay zeka modelleri otonom silah sistemleri, kitlesek gözetleme ve siber saldırı gibi işlerde kullanılabilecekti. Ancak CEO Dario Amodei ve şirket yönetimi bunu kabul etmedi. Bu kararın ardından ABD, Anthropic'in 200 milyon dolar değerindeki anlaşmasını iptal etti ve hükümet kurumlarının şirketin yapay zeka modellerini kullanmasını yasakladı.

ABD Ordusu Yapay Zekayı Ne için Kullanacak?

İşte tam da bu noktada devreye ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve CEO Sam Altman girdi. Altman, X üzerinden yaptığj açıklama ile ABD Savaş Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Yani ChatGPT'nin yapay zeka modelleri artık ABD ordusunun hizmetinde. Çok zeki bir insan olan Altman'ın insanları yanıltma sanatında da oldukça tecrübeli.

Bu nedenle paylaşımında insanların tepkisini çekmemek için Trump yönetimi ile bazı temel şartlarda anlaştıklarını duyurdu. Bunlardan ilki kitlesel gözetim yasağı. Yani OpenAI modelleri Person of Interest dizisini andıran bir kitlesel gözlem aracı olarak kullanılmayacak ve insanları 7/24 gözetlemeyecek. Diğeri ise otonom silahların başında bir insan denetimi olması.

Yani ateş etme kararını bir GPT modeli değil, insan verecek. Ancak, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin açıklamalarından biliyoruz ki söz konusu anlaşma bu şartları "gerekli durumlarda" geçersiz kılan maddelerle dolu. Şirketin 200 milyon doları reddetmesinin nedeni de tam olarak buydu. Ne yazık ki aynı duruşu OpenAI'dan ve CEO Sam Altman'dan göremedik.

Editörün Yorumu

Sam Altman'ın geçmişteki açıklamalarına rağmen ABD ile anlaşması şaşırtıcı değil. OpenAI halihazırda yüzen bir enkaz ve hayatta kalmak için paraya ihtiyacı var. Benim vurgulamak istediğim şey ise yapay zeka teknolojilerinin giderek daha tehlikeli hale gelmesi. Yapay zekanın şu an için maillerinizi sizin yerinize yazmak, komik olmayan video ile fotoğraflar üretmek ve problemli kodlar yazmak dışında pek bir yararı yok.

Ancak şimdiden milyarlarca insanın geleceğini olumsuz etkileyecek onlarca zararı var. Ekonomiye ve doğaya etkisini biliyoruz. Şimdi de savunma sanayisinde kullanılmasıyle bu olumsuz etkilere bir yenisi daha eklendi. Buna rağmen tüm dünyanın hala daha gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmek için çalıştığını düşünürsek geleceğin pek de parlak olmadığını söyleyebiiliriz.