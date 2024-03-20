OpenAI, Google Arama Motoruna Rakip mi Olacak? Sam Altman Açıkladı!

Sam Altman, yapay zeka şirketlerinin öncüsü olan OpenAI'ın çalışmalarına yönelik konuştu. Rakiplerinin performansına yönelik açıklamalarda bulunan Altman, özellikle Google hakkındaki bir takım düşüncelerini paylaştı.

Altman, Google'a arama motoru alanında rakip olmayacağını söylüyor. Pazartesi günü yayınlanan bir podcast'te şunları söyledi:

''Eğer Google'dan veya başka bir arama motorundan daha iyi bir arama motoru yaratabileceğimizi sorsaydınız cevabım evet olurdu. Kullanıcılar olanın en iyisini kullanmalı.''

Google, Yapay Zeka Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Altman, OpenAI'ın ChatGPT'si ile Google'ın arama motoru arasındaki karşılaştırmalarına şu şekilde cevap vererek devam etti:

''Beni heyecanlandıran şey, Google arama motorunun daha iyi bir kopyasını yaratmak değil. insanların bilgi bulmalarına, harekete geçmelerine ve bilgiyi sentezlemelerine çok daha iyi bir yol yaratabilmek. Dünyanın bir Google'a daha ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum.''

Google, Altman'ın yapay zeka pazarındaki tehdidini görmezden gelmedi. Pazartesi günü, Apple ve Google arasında yapılan yeni görüşmeler yapıldığı bildirilmişti.

Sohbet botu Gemini'nin iPhone'a entegre etme yönündeki görüşmelerin hala devam ettiği biliniyor. Fakat Google, sohbet botunun sürekli olarak insanları yanlış bilgilendirdiği yönünde çok sayıda şikayet almasıyla da gündeme geliyor.

Bunun üzerine 22 Şubat'ta Google, Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket, yakında iyileştirilmiş bir sürümü yakında yayınlayacaklarını belirtti.