ChatGPT'nin Yeni Modeli Çok Yakında Geliyor: Yeteneklerine Hayran Kalıcaksınız!

Yapay zeka dünyasından gelen son haberlere göre OpenAI, son dönemde kazandığı yetenekleriyle popülerliğini iyiden iyiye artıran ChatGPT için yeni bir modeli yakında tanıtacak.

GPT-4.1 olarak adlandırılması beklenen yeni modelle birlikte, OpenAI'nin yakın zamanda bir dizi pratik yapay zeka aracını daha kullanıcılarla buluşturacağı ifade ediliyor. Peki, bu yeni GPT sürümünde bizleri hangi yenilikler bekliyor ve duyurulması planlanan diğer yapay zekâ araçları hangi işlevsel özelliklerle karşımıza çıkacak?

GPT 4.1 ve Yeni Yapay Zeka Araçları İçin Geri Sayım Başladı

Aktarılanlara göre OpenAI, önümüzdeki haftalarda uzun bir süredir geliştirdiği yeni GPT 4.1 modelini resmen piyasaya sürecek. Yeni modelin geçtiğimiz yıl tanıtılan GPT-4o, geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Halihazırda milyonlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan GPT-4o, aynı anda metin, ses ve görselleri işleyerek yanıt verebilen devrim niteliğinde bir multimodal yapay zeka olmasıyla dikkat çekmişti. Buradan yola çıkarak yeni GPT 4.1'in de benzer alanlarda üstün yeteneklere sahip olması bekleniyor.

Yeni modelin tek başına sunulmayacağı da gelen bilgiler arasında. OpenAI'nin, GPT-4.1'in daha kompakt versiyonları olan GPT-4.1 mini ve GPT-4.1 nano'yu da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu yeni modellerin yanı sıra kısa bir süre önce ChatGPT'nin web sürümünde "o4 mini", "o4 mini high" ve "o3" isimli eski sürümlere ait bazı yeni modellerin de görüntülendiğini aktaralım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...