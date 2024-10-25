OpenAI, GPT-4'ten Tam 100 Kat Daha Güçlü Yeni Yapay Zeka Modelini Yakında Duyuracak!

ABD merkezli teknoloji devi OpenAI'ın uzun bir süredir geliştirdiği yeni yapay zeka modeli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin, pek çok spekülasyona konu alan Orion isimli yeni modelinin ne zaman piyasaa sürüleceği, sektörel kaynaklar tarafından sızdırıldı. Detaylar haberde.

OpenAI, Yapay Zeka Dünyasında Devrim Yaratacak Yeni Orion Modelini Aralık Ayında Tanıtacak!

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerin OpenAI'ın, uzun bir süredir perdeler arkasında geliştirdiği yeni yapay zeka modeli ile ilgili yeni bilgiler gündeme düştü. Şirketin şimdilik "Orion" olarak adlandırdığı söylenen yeni modelin ne zaman tanıtılacağı gün yüzüne çıktı. İddialara göre Orion, aralık ayının başlarında piyasaya sürülecek.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre OpenAI, yeni yapay zeka modelini sevilen sohbet robotu ChatGPT'nin ikinci yıl dönümüne yakın bir tarihte piyasaya sürecek. Orion kod adlı yeni modelin, şimdilik GPT-4’ün halefi olarak görülse de GPT-4'ten yaklaşık 100 kat daha güçlü olacağı öne sürülüyor.

Ayrıca OpenAI'ın bu denli güçlü bir modeli direkt olarak herkesin kullanımına sunmayacağı belirtiliyor. İddialar, yeni Orion'un yalnızca OpenAI'a yakın şirketlerin erişimine açılacağı ve özellikle Microsoft'un Azure platformu için hizmet vereceği yönünde.

Geçmişte ortaya çıkan raporlara göre yeni yapay zeka modeli, eğitim sürecinde OpenAI’ın o1 modelinden faydalanarak sentetik veriler üretebiliyor. Eylül ayında eğitiminin tamamlandığı bildirilen yeni model için tüm hazırlıkların kasım ayında tamamlanacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...