OpenAI, En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli GPT-5.2'yi Tanıttı!

Yapay zekâ devi OpenAI, merakla beklenen yeni GPT-5.2 modelini nihayet tanıttı. Haftalardır teknoloji dünyasının gündeminde yer alan model, sonunda resmiyet kazandı. Şirket bu sürümün hem günlük kullanımda hem de profesyonel işlerde büyük bir sıçrama sunduğunu belirtiyor. Peki GPT-5.2 neler getiriyor ve GPT-5'e kıyasla ne kadar gelişmiş? İşte OpenAI’nin açıkladığı veriler...

GPT-5.2 Modeli Tanıtıldı

OpenAI’ın yeni nesil yapay zekâ modeli GPT-5.2, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü sürüm olarak tanıtıldı. Öyle ki model uzun belgeleri işleme, ayrıntılı kod yazma ve görselleri analiz etme gibi konularda önceki versiyonlara kıyasla belirgin bir gelişme gösteriyor.

GPT-5.2 is here! Available today in ChatGPT and the API.



It is the smartest generally-available model in the world, and in particular is good at doing real-world knowledge work tasks. — Sam Altman (@sama) December 11, 2025

GPT-5.2 yalnızca günlük işleri hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda karmaşık ve uzmanlık gerektiren görevleri de çok daha kolay bir hale getiriyor. Özellikle yazılım geliştirme gibi teknik alanlarda kullanıcıları belirgin şekilde güçlendiren modelin profesyonel geliştiricilerle yarışabilecek bir seviyeye ulaştırdığı bile ifade ediliyor. Tabii bu, yazılımcılık gibi mesleklerin yok olduğu anlamına gelmiyor.

GPT-5.2’nin dikkat çeken yenilikleri arasında uzun metinleri çok daha doğru ve tutarlı şekilde işleyebilmesi de var. Modelin artık yüz binlerce kelimeden oluşan belgeleri bile sorunsuzca analiz edebildiği belirtiliyor. Kullanıcıların istediği başlıkları veya detayları bu metinler içinden hızlıca çıkarabilmesi sayesinde uzun raporlar, sözleşmeler ve kapsamlı araştırmalarla çalışanlar için önemli bir zaman kazancı sağlanıyor.

Öte yandan yazılım geliştirme tarafında da ciddi bir ilerleme sunan yeni modelin karmaşık sorunları daha hızlı çözebilmesi, yazılımcıların iş yükünü belirgin şekilde azaltıyor. Bunun yanı sıra görsel analiz becerileri de oldukça geliştirilmiş durumda. Grafiklerde, çizelgelerde ve akışlarda yer alan düzeni ve bağlantıları kısa sürede anlayabilen model, bu sayede insanların saatlerce uğraştığı analizleri yalnızca dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

Üç Farklı Mod Sunuldu

GPT-5.2 için Instant, Thinking ve Pro olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Instant sürümü günlük işlerde hızlı çözümler sunarken Thinking seçeneği daha karmaşık görevlerde derinlemesine düşünerek daha kapsamlı bilgiler veriyor. Pro sürümü ise zor sorular ve ayrıntılı bilgiler alabilmek için kullanılıyor.

GPT-5.2, ChatGPT'ye Ne Zaman Eklenecek?

GPT-5.2, tanıtıldıktan dakikalar içinde ChatGPT’ye eklendi. Aboneliğe sahip kullanıcılar hemen erişip kullanabiliyor. Ücretsiz hesapların ise sınırlı erişimi var.

GPT-5.2 Kıyaslama Tablosu

Test / Kıyaslama GPT-5.2 Thinking GPT-5.1 Thinking Claude Opus 4.5 Gemini 3 Pro SWE-Bench Pro (Yazılım mühendisliği) 55.6% 50.8% 52.0% 43.3% GPQA Diamond (Bilim soruları, araçsız) 92.4% 88.1% 87.0% 91.9% CharXiv Reasoning (Bilimsel şekil soruları, araçsız) 82.1% 67.0% — 81.4% FrontierMath Tier 1–3 (İleri matematik) 40.3% 31.0% — 37.6% FrontierMath Tier 4 (İleri matematik seviye 4) 14.6% 12.5% — 18.8% AIME 2025 (Matematik yarışması, araçsız) 100.0% 94.0% 92.8% 95.0% ARC-AGI-1 (Soyut akıl yürütme) 86.2% 72.8% 80.0% 75.0% ARC-AGI-2 (Soyut akıl yürütme) 52.9% 17.6% 37.6% 31.1% GDPval (Ofis & bilgi işleme görevleri) 70.9% 38.8% 59.6% 53.5%

GPT-5.2 API Fiyatlandırması

OpenAI, geliştiricilerin GPT-5.2'yi kendi projelerine kolayca entegre edebilmesi için API hizmeti de sunuyor. Bunun için fiyat tablosu şu şekilde: