GPT-6 ve GPT-7 Geliyor: OpenAI Ticari Lisanslarını Aldı!

ChatGPT'nin arkasındaki yapay zekâ şirketi OpenAI, Çin'de GPT-6 ve GPT-7 için ticari marka başvurusunda bulundu.

Şirket, üretken yapay zekâ teknolojisini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve Hong Kong da dâhil olmak üzere Çin'de hizmet sunmamasına rağmen, şirketin ülkedeki ticari markaları güvence altına alma konusundaki proaktif yaklaşımı, her geçen gün temposu artan yapay zekâ endüstrisindeki küresel bakış açısının ve öngörüsünün altını çiziyor.

GPT-6 ve GPT-7'den Neler Bekleniyor?

OpenAI'nin büyük dil modellerini (LLM'ler) geliştirme konusundaki güçlü kararlılığını gösteren GPT-6 ve GPT-7 başvuruları şimdilik inceleme aşamasında.

Bir önceki sürüm olan GPT-3.5, 175 milyar parametre ile zaten yüksek bir çıta belirlemişken, GPT-4'ün 1 trilyondan fazla parametreye sahip olduğu bildiriliyor ancak OpenAI bu rakamı doğrulamadı. Bu noktada henüz GPT-5 bile ufukta yokken GPT-6 ve GPT-7'de neler göreceğimizi tahmin etmek güç.

Şirketin CEO'su Sam Altman, GPT-5 üzerinde devam eden çalışmalardan ve ar-ge için Microsoft'tan ek fon arayışından bahsetmişti. Son yaşanan dramanın ardından şirketin ve Altman'ın tüm odağını yeni GPT modeline çevirdiği düşünülüyor.

Peki sizin yeni GPT modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.