OpenAI, GPT-5 Yapay Zeka Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Çıkış Tarihi Açıklandı!

Dünyanın en başarılı yapay zeka şirketlerinden biri olan OpenAI, kullanıcılar tarafından fazlasıyla sevilen GPT-4 yapay zeka modelinin yerine geçecek GPT-5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Son yayınlanan raporlara göre 2024 yılının yaz aylarına doğru kullanıma sunulması bekleniyor.

Çoklu dil seçeneğinde önemli başarılara imza atan GPT-4, ilk çıktığı zamandan bugüne kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Akademik seviyedeki sınavlardan da yüksek notlar almasıyla gündeme gelmiş olan yapay zeka modelinin bir üst modeli yakında geliyor.

OpenAI, GPT-5'i Kullanıma Sunmaya Hazırlanıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, konuk olduğu bir podcastte 2024 yılı içerisinde önemli bir sürümün yayınlanacağına işaret verdi. GPT-4'e oranla daha üstün performans ve yeteneklere sahip olacağı söylenen GPT-5'in önemli ölçüde gelişmiş olacağı da belirtildi.

Kendi içinde de farklı versiyonlara sahip olacağı düşünülen GPT-5 şu an geliştirilme aşamasında. Çeşitli güvenlik testlerinden geçerek eğitilen yapay zeka modeli için OpenAI ciddi ve titiz bir çalışma sürecinden geçiyor. Test süreci tamamlandıktan kısa bir süre sonra da tanıtılması bekleniyor.

Yeni yapay zeka modeli kullanıma açıldığı zaman OpenAI'ın mevcut konumu güçlendirmekle birlikte yapay zeka alanındaki lider duruşunu da olumlu yönde besleyecek gibi görünüyor. Her yeni çalışması ile gündeme gelmeyi başaran şirket, pazarındaki rakiplerine de liderlik etmeye devam ediyor.