OpenAI Gaza Bastı! Yeni Dil Modelleri İçin Tarih Erkene Alındı!

Yapay zeka dünyasındaki rekabet kızışıyor. Microsoft'tan Google'a, Meta'dan OpenAI'a kadar birçok firma yeni dil modelleri geliştiriyor. Son olarak ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, merakla beklenen yeni GPT'ler için sürpriz bir açıklama yaptı.

Planlarında değişik yaptığını ifade eden şirket, yeni dil modellerini daha erken yayınlayacaklarını duyurdu. Peki GPT-5 ne zaman sunulacak? İşte açıklanan tarih!

OpenAI GPT-5 Ne Zaman Yayınlanacak?

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman tarafından X platformu üzerinden açıklanan gelişmeye göre firma, GPT-3o ve GPT-4 mini modellerini yakın zamanda kullanıcılarla buluşturacak. Akabinde şirketin GPT-5'i de birkaç ay içinde çıkaracak.

Aktarılan bilgilere göre GPT-5, özellikle derinlemesine araştırmalarda daha hızlı yanıt üretecek ve daha gelişmiş akıl yürütme kabiliyetine sahip olacak. Bunun OpenAI ekibinin motivasyonunu artırdığı ifade ediliyor.

Firmanın planlarını erkene almasındaki en büyük sebep ise kullanıcı talebinin beklenenden fazla olması. Öyle ki şirket yakın zamanda GPT-4.5'ü ön izleme şekilde sundu. Özellikle görsel düzenleme yetenekleriyle dikkat çekmeyi başaran bu model, yapay zeka dünyasında gündem oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GPT-5'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.