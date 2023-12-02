OpenAI, GPT Mağazasını 2024'e Erteledi: Peki Neden?

OpenAI, özelleştirilebilir GPT'lerden oluşan bir pazar yeri olacak olan GPT mağazasının lansmanını 2024 yılına kadar erteledi.

GPT kurucularına gönderilen bir e-postada OpenAI, "Sırada ne olduğu konusuna gelirsek... GPT mağazasını önümüzdeki yılın başlarında başlatmayı planlıyoruz. Bu ay yayınlamayı planlıyorduk ancak beklenmedik şeyler planları aksattı." dedi.

Sam Altman'ın kovulmasından, 700'den fazla çalışanın işten ayrılmakla yüzleşmesine kadar şirketin son dönemde karşı karşıya kaldığı pek çok durum bu kararın arkasında yatan nedenler arasında yer alıyor.

OpenAI'da İşler Yoluna Girdi mi?

Yine de Sam Altman, The Verge'e verdiği bir röportajda "Tüm bu süreç boyunca tek bir çalışanımızı, tek bir müşterimizi bile kaybetmedik." dedi.

Buna rağmen bazı raporlar, iletişimdeki sorunlar ve hayal kırıklıkları nedeniyle geliştiriciler arasında memnuniyetsizlik olduğunu gösteriyor. Bazı geliştiriciler GPT mağazasının gecikmesini resmî iletişim kanalları yerine haber makalelerinden öğrendi.

OpenAI şimdilik GPT mağazası hakkında daha fazla detay paylaşmış değil ancak temel amaç, ChatGPT Plus aboneliklerinden elde edilen geliri en iyi GPT yaratıcılarıyla paylaşmak olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.