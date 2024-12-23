OpenAI’den Beklenmedik Yılbaşı Hediyesi: Sora Ücretsiz Oldu

Yeni yılın son günlerine girdiğimiz sıralarda OpenAI, yılbaşı hediyesi dağıtmaya karar verdi. Buna göre; tatil sezonunda yapay zeka destekli video üretim aracı Sora'yı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

12 günlük OpenAI etkinliği geçtiğimiz Cuma günü sona erdi, ancak OpenAI CEO'su Sam Altman, bir "13. gün hediyesi" duyurdu. Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sora'nın tüm ChatGPT Plus kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı:

Aralık sonunda GPU'larımız biraz daha az yoğun çalışıyor. Bu nedenle, insanlara bu dönemde yapay zeka ile eğlenme fırsatı sunmak istedik.

Sora, geçtiğimiz hafta genel kullanıma açıldı ve kolay kullanım arayüzü ile kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Bu araç, herhangi bir metin girdisini hızlıca video haline dönüştürebiliyor ve kullanıcıların yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıyor. Şimdi, ChatGPT Plus kullanıcıları bu deneyime sınırsız olarak ulaşacak.

o3 ve o3-mini Modelleri Sahnede

Sora duyurusu, OpenAI'nin 12 günlük etkinliğinin finaline eşlik eden önemli bir gelişmeydi. Tabii bu etkinlikte sadece hediyeler verilmedi; önemli bilgiler de verildi ve duyurular yapıldı.

Şirket ilk kez bu etkinlikte o3 ve o3-mini adlı yeni akıl yürütme modellerini tanıtarak, bu modellerin mevcut teknolojileri geride bırakacağını ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını bildirdi.

ChatGPT Plus aboneliği şu an aylık 20 dolardan sunuluyor.