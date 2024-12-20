OpenAI CEO'su Sam Altman: Elon Musk Efsanevi Bir Girişimci Ama Aynı Zamanda Bir Zorba

OpenAI CEO'su Sam Altman, Free Press Journal ile yaptığı bir röportajda ünlü milyarder Elon Musk ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Musk'ın efsanevi bir girişimci olduğunu kabul eden Altman, kendisinin aynı zamanda bir zorba ve kavga etmekten keyif alan bir karakterde olduğunu söyledi:

Elon kesinlikle ilk günlerden itibaren OpenAI'ın gelişimine çok katkıda bulundu ve buna rağmen ona minnettarım. Ancak, açıkça söylemek gerekirse, o bir zorba ve kavgadan hoşlanan biri. Şu anda sıra bende; daha önce Bezos, Gates, Zuckerberg ve diğer birçok kişi bu durumu yaşamıştı.

Altman bu eleştiriyi Musk'ın OpenAI'ya yönelik pek çok dava açmasının ardından yaptı. Musk'ın iddialarına göre OpenAI şirketi, kamu yararından çok kâr amacı güderek kuruluş ilkelerine aykırı hareketlerde bulunuyor. Musk geçen ay OpenAI'ın kar amaçlı operasyonlarını durdurması için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etti.

"Bizim Görevimiz Yapay Zekayı İnsanlığın Yararına Geliştirmek"

Altman, bu davalara ve eleştirilere yanıt olarak şöyle demişti:

Bizim görevimiz, yapay genel zekayı (AGI) insanlığın yararına geliştirmek. Elon ile bir Twitter savaşına girmek değil.

Musk'ın, şirketi sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) sıklıkla hedef almaktan geri durmuyor.

Üstelik Meta (eski Facebook) CEO'su Mark Zuckerberg’le yaptığı son ittifak, Musk ve Altman arasındaki gerginliği daha da arttırdı. Çünkü Meta, OpenAI'ın kâr amaçlı yapıya geçmesine karşı çıkan Musk'ı destekliyor ve karşı tarafı kamu yararı için geliştirilen varlıkları özel kazanca dönüştürmekle suçluyor.