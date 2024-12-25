OpenAI’in İnsan Görünümlü Robot Hayali Gerçek mi Olacak?

Son dönemde ortaya çıkan bir habere göre, OpenAI, kendi insan görünümlü robotunu üretme fikrini ciddi şekilde düşünmüş.

Aslında bu fikir OpenAI için tamamen yeni değilmiş. Şirket daha önce de robotik alanında çeşitli yatırımlar yapmıştı. Figure ve 1X gibi robotik girişimlere finansal destek sağlayan şirket, Physical Intelligence gibi genel amaçlı yapay zeka şirketlerine de el atmıştı ancak 2021 yılında robotik bölümlerini sessizce kapatarak bu rüyayı bir süreliğine rafa kaldırmıştı.

Robot Hayaline Bir Şans Daha Verilebilir

Üç sene kısa bir süre gibi görünse de teknoloji dünyasında oldukça uzun bir süre. Hem donanımda hem de yapay zeka teknolojilerinde kaydedilen büyük ilerlemeler, OpenAI gibi dev şirketlerin yeniden bu alana yönelmesine neden olmuş olabilir.

Eğer OpenAI, robotik hayaline gerçekten geri dönerse çok zorlu sınavlardan geçmek zorunda kalacak.

Sektörde şimdiden bir dizi iddialı rakip var ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir OpenAI, bu rekabette hızla yol almak zorunda. Ancak, büyük çaplı girişim satın almalarıyla bunu başarabilecek güce ve finansmana sahipler.

Sizce OpenAI bu konuda bir adım atacak mı yoksa halihazırdaki teknolojisini güçlendirmeye mi devam edecek? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.