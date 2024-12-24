Online Randevulaşmada Alışılagelmedik Değişiklik... Sizin Yerinize AI Sahnede

Kişiselleştirilmiş algoritmalar, flört mesajları yazan chatbotlar ve hatta AI destekli dating koçları... dokunduğu her şeyi köklü değişime uğratan yapay zeka şimdi de çevrimiçi randevu uygulamalarında ezber bozmaya geliyor.

Tinder, Hinge, ve Bumble gibi popüler dating uygulamaları, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek ve daha başarılı eşleştirmeler yapmak için yapay zekaya yatırım yapıyor. Örnek vermek gerekirse Tinder, kullanıcıların en iyi profil fotoğraflarını seçmelerine yardımcı olan bir AI sistemi kullanıyor. Bumble ise, sahte profilleri ve istenmeyen içerikleri tespit eden “Deception Detector” gibi güvenlik özellikleri sunuyor.

Match Group’un CEO’su Justin McLeod, “Yapay zeka, online dating’i bir ‘kendin yap’ platformundan, uzman rehberlik sağlayan bir deneyime dönüştürecek,” diyor.

Yapay Zeka Çöpçatanlar ve Dating Koçları Geliyor

AI, yalnızca eşleştirme değil, aynı zamanda sohbetlerde ve ilk buluşmalarda da devreye giriyor. Bumble'ı örnek verelim: Şu anda kullanıcıların eşleşmeleri değerlendirmesine, buluşma ayarlamasına ve mesajlara yanıt vermesine yardımcı olacak bir AI üzerinde çalışıyor. Hinge ise önümüzdeki yıl kullanıcıların ilişki tercihlerini daha iyi anlayan ve buna göre önerilerde bulunan bir algoritma geliştirecek.

McLeod konuyu şöyle yorumluyor:

Düşünün ki algoritmamıza tam olarak ne istediğinizi kendi kelimelerinizle anlatıyorsunuz ve buna uygun, kusursuz bir eşleşme buluyorsunuz. Gelecek tam olarak bu şekilde olacak.

Online Dating’de Yeni Bir Çağ

Yapay zeka sadece daha uyumlu eşleşmeler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcıların en çok şikayet ettiği yanıtsız mesajlar ve uygunsuz profiller gibi sorunları da ortadan kaldırabilir.

Tabii her zaman olduğu gibi yapay zekanın dokunduğu yerlerde bazen ot bitmeyebiliyor. Böyle bir teknoloji, randevulaşma uygulamalarına entegre edildiğinde gizlilik ve veri güvenliği nasıl sağlanacak, kullanıcılar bir chatbot ile mi yoksa gerçek insanla mı konuşuyor nasıl anlayacak merak konusu.