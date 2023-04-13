ChatGPT'nin Yaratıcısı OpenAI, İnsansı Robotlar Üretmeyi Planlıyor

Yapay zekâ ve dil algoritması modelleriyle tanınan şirket OpenAI, Norveç merkezli robotik şirketi 1X'e yaptığı 23,5 milyon dolarlık yatırım ile insansı robotlar üretme yolunda önemli bir adım atmıştı. ChatGPT gibi yapay zekâ ve dil algoritması modellerinin insansı robot teknolojisinde kullanılabileceği uzun süredir su geçirmez bir gerçek.

Konuyla ilgili olarak 1X'in CEO'su Oyvind Bornich, OpenAI'ın kendi misyonlarıyla uyumlu olduğunu belirterek "Gelişen teknolojiyi insanların günlük yaşamlarına incelikli şekilde entegre etmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu. Birlikte çalışmalarının, insanların hayatını daha da kolaylaştıracak birçok yeniliğe vesile olacağını düşündüğünü belirtti.

OpenAI'ın COO'su Brad Lightcap ise 1X'in robotik alanında güvenli ve gelişmiş teknolojiler kullanarak iş gücünü artırma çalışmalarında ön saflarda olduğunu söyledi. İnsansı robot teknolojisindeki gelişmelere öncülük etmek isteyen 1X, yatırımın ardından hayata geçireceği projelerle bu alanda birçok yeniliğe imza atmayı hedefliyor.

OpenAI ve 1X, İnsansı Robotlar İçin Bir Araya Geliyor

OpenAI Startup Fonu üzerinden yapılan yatırımın detayları henüz açıklanmadı ancak 1X geçtiğimiz ay Eve adlı bir insansı robotu tanıtmıştı ve bu yaz da Neo adlı bir insansı robotu tanıtacağını açıklamıştı. Neo'nun, yapay zekânın insan bedenine benzeyen bir bedende nasıl çalışacağını keşfetmeye yönelik olacağını ifade eden 1X şirketi, OpenAI'ın tasarladığı yapay zekâ ve dil algoritması modellerinin de bu robotta kullanılmasıyla daha önce görmediğimiz türden bir teknolojiyi karşımıza çıkarabilir.

OpenAI, kendi robotik birimini 2021'de kapatmıştı. Firma, bu departmanda Rubik küpünü yardım almadan çözebilen insansı bir el tasarlamıştı ve şimdi Norveçli robotik şirketi 1X ile yaptığı yatırım, insansı robot teknolojilerinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.