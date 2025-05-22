OpenAI ve Eski Apple Tasarımcısının Elinden Çıkma Yapay Zeka Cihazları Yolda
OpenAI, yapay zeka sohbet botlarından sonra donanım işine de el attı ve bu kapsamda Apple'ın eski tasarımcısıyla kafa kafaya verip çalışmalara başladı.
OpenAI artık sadece yazılım üreten bir şirket olmayacak. Yaşanan yeni gelişmeler ışığında şirketin donanım işine de giriştiği görüldü. Bu kapsamda Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan yapay zeka donanım şirketi io, OpenAI tarafından satın alındı. Anlaşmanın değeri ise tam 6.5 milyar dolar.
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Ama bu sadece bir satın alma değil. OpenAI, 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen yepyeni bir cihaz ailesiyle bilgisayar kullanımında yeni bir dönem başlatacak.
Eski Apple Tasarımcısının Elinden Çıkacak
Jony Ive bu anlaşmayla OpenAI'a doğrudan katılmıyor ama şirketi LoveFrom, OpenAI'ın tüm ürünlerinin tasarım sürecini üstlenecek. Yani cihazın dış yüzeyinden yazılım arayüzüne kadar her detayda Ive'ın dokunuşu olacak. OpenAI'a geçecek diğer önemli isimler arasında Apple geçmişi olan Evan Hankey, Tang Tan ve Scott Cannon da var.
Altman ve Ive aylar önce bu projeye dair fikir alışverişine başlamıştı. Hatta Altman, Ive'ın geliştirdiği ilk prototipi evine götürüp test ettiğini belirterek şu yorumu yapmıştı:
Şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici cihazlardan biri.
"Bilgisayar" Kavramı Değişiyor
Amaç sadece yeni bir cihaz değil, bilgisayarı yeniden tanımlamak olacak. Ive, projeyle ilgili yaptığı açıklamada "Son 30 yılda öğrendiğim her şeyin beni bu ana getirdiğine dair güçlü bir his taşıyorum" dedi. Sadece bir cihaz yaratmak değil, insanların bilgisayarlarla olan ilişkisini yeniden şekillendirmek gibi büyük bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı.
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Sam Altman ise "Bu bizim için bilgisayarı yeniden icat etme fırsatı" diyerek hedefin ne kadar büyük olduğuna parmak bastı. İkilinin io'yu tanıttığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: