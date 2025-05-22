Microsoft Game Pass'te Nostalji Oyunları Dönemi Başladı

Microsoft, Game Pass abonelerine özel olarak hazırlanan yeni "Retro Classics" uygulamasını tanıttı. Eski oyunların sevenleri için adeta bir açık büfe olan bu platform, 50'den fazla klasik oyunu bünyesinde barındırıyor. Üstelik sadece Xbox değil; PC, akıllı televizyonlar, VR gözlükler ve bulut destekli tüm platformlarda da erişilebilir durumda.

Xbox ve Antstream Arcade ortaklığıyla hayata geçirilen listede 80'lerin Atari yapımlarından 90'ların efsane PC oyunlarına kadar birçok oyun yer alıyor. Hatta bazıları PlayStation kökenli. Kontrol seçenekleri gamepad ve klavye ile sınırlı değil; oyunlara özel yönergeler, günlük meydan okumalar ve başarımlar da sisteme entegre edilmiş.

50'den Fazla Retro Oyun Game Pass'te

Retro Classics uygulamasının açılış koleksiyonu hayli geniş. Microsoft, bu adımı şöyle tanımlamış:

Bu listemiz; geriye dönük uyumluluk ve oyun koruma konusundaki taahhüdümüzün bir yansımasıdır.

İşte uygulamanın ilk gününden itibaren erişilebilen 50'den fazla oyundan bazısı:

Kaboom!

MechWarrior

Spider Fighter

Space Treat Deluxe

Bloody Human Freeway

Atlantis

Trick Shot

Enduro

Pitfall

Title Match Pro Wrestling

Crackpots

H.E.R.O.

Zork: Zero

Dragster

River Raid 2

Beamrider

Freddie Pharkas: Frontier Pharmacist

The Dagger of Amon Ra

Commando

Pressure Cooker

Quest for Glory

Robot Tank

Demon Attack

The Adventures of Willy Beamish

Pitfall 2

Caesar 2

Listenin tamamına Xbox'ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.