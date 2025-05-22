Microsoft Game Pass'te Nostalji Oyunları Dönemi Başladı
Microsoft, "Retro Classics" adı altında yayınladığı bir katalogda 50'den fazla efsane oyunu Game Pass kullanıcılarına sundu. İşte oyunların listesi...
Microsoft, Game Pass abonelerine özel olarak hazırlanan yeni "Retro Classics" uygulamasını tanıttı. Eski oyunların sevenleri için adeta bir açık büfe olan bu platform, 50'den fazla klasik oyunu bünyesinde barındırıyor. Üstelik sadece Xbox değil; PC, akıllı televizyonlar, VR gözlükler ve bulut destekli tüm platformlarda da erişilebilir durumda.
Xbox ve Antstream Arcade ortaklığıyla hayata geçirilen listede 80'lerin Atari yapımlarından 90'ların efsane PC oyunlarına kadar birçok oyun yer alıyor. Hatta bazıları PlayStation kökenli. Kontrol seçenekleri gamepad ve klavye ile sınırlı değil; oyunlara özel yönergeler, günlük meydan okumalar ve başarımlar da sisteme entegre edilmiş.
50'den Fazla Retro Oyun Game Pass'te
Retro Classics uygulamasının açılış koleksiyonu hayli geniş. Microsoft, bu adımı şöyle tanımlamış:
Bu listemiz; geriye dönük uyumluluk ve oyun koruma konusundaki taahhüdümüzün bir yansımasıdır.
İşte uygulamanın ilk gününden itibaren erişilebilen 50'den fazla oyundan bazısı:
- Kaboom!
- MechWarrior
- Spider Fighter
- Space Treat Deluxe
- Bloody Human Freeway
- Atlantis
- Trick Shot
- Enduro
- Pitfall
- Title Match Pro Wrestling
- Crackpots
- H.E.R.O.
- Zork: Zero
- Dragster
- River Raid 2
- Beamrider
- Freddie Pharkas: Frontier Pharmacist
- The Dagger of Amon Ra
- Commando
- Pressure Cooker
- Quest for Glory
- Robot Tank
- Demon Attack
- The Adventures of Willy Beamish
- Pitfall 2
- Caesar 2
Listenin tamamına Xbox'ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
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