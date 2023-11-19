Bu Kez de OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman İstifa Etti: Şirkette Neler Oluyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından alınan kararla görevinden alınmıştı. Altman'ın kovulmasından birkaç saat sonra OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın istifa ettiği ortaya çıktı.

İstifa Mesajı Yazdı!

Aralık 2015'te Elon Musk ve Sam Altman ile birlikte OpenAI'yi kuran Greg Brockman'ın, Sam Altman'ın OpenAI'den kovulmasıyla birlikte yönetim kurulundan çıkarıldığı söylendi. Ayrıca bundan sonraki süreçte CEO'ya rapor vererek şirketteki görevine devam edeceği söylendi.

Brokman ise X'te yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkan söylentileri aydınlığa kavuşturdu. OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman, çalışanlarına şu mesajı göndererek istifa ettiğini açıkladı:

“Herkese merhaba, 8 yıl önce apartmanımda başladığımız bu yolculukta hep birlikte inşa ettiğimiz şeylerle gurur duyuyorum. Zor ve harika zamanlar geçirdik, imkansız olmasına rağmen çok şey başardık. Ancak bugünkü haberler ışığında, istifa ediyorum. Hepinize sadece en iyisini diliyorum. İnsanlık için faydalı olacak güvenli AGI yaratma misyonuna inanmaya devam ediyorum.”

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kovulmasının ardından diğer ortak Greg Brockman'ın da istifa etmesi, şirketin yönetim kurulunda bazı sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Şirketteki bu değişiklik, rakip firmalar ve yapay zekâ çalışmaları için kritik gelişmelere sebep olabilir.

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