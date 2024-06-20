Eski Dostlar Artık Rakip: ChatGPT'nin Arkasındaki İsim Kendi Yapay Zeka Şirketini Kurdu

Bundan yıllar önce Terminatör gibi filmleri izlediğimizde bir noktada aklımıza ''robotlar bir gün dünyayı gerçekten ele geçirebilir mi?'' sorusu geliyordu. O zamanlar bu gibi düşüncelere gülüp geçsek de 2024 itibariyle maalesef bunu yapamıyoruz, çünkü yapay zekanın önlenemez gelişimi bazı noktalarda gerçekten korkutuyor.

Yapay zeka denince akla ilk gelen isim şüphesiz ChatGPT. 2022'nin sonlarına doğru kullanıma sunulan ve teknolojide adeta yeni bir çağı başlatan bu teknolojinin gelişimine önemli katkılarda bulunan OpenAI kurucu ortağı kendi yapay zeka şirketini kurduğunu duyurdu. Peki bu OpenAI için ne anlama geliyor?

Eski OpenAI Kurucusu Ilya Sutskever SSI İsimli Yapay Zeka Şirketi Kurdu

Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru OpenAI'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman yönetim kuruluyla iletişiminde samimi olmadığı gerekçesiyle görevinden alındı. Bu gelişmenin ardından şirket adeta karıştı ve çalışanlar kovulan CEO'larının geri dönmemesi halinde görevlerini bırakacaklarını söyleyen bir bildiri bile yayınladı.

I am starting a new company: https://t.co/BG3K3SI3A1 — Ilya Sutskever (@ilyasut) June 19, 2024

İşte bu dönemde Mira Murati ile birlikte adını sıkça duyduğumuz OpenAI kurucusu ve ChatGPT'nin bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Ilya Sutskever, Sam Altman'ın görevine geri dönmesi ve OpenAI dramasının sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz ay itibariyle şirketten ayrıldı.

Ilya Sutskever şirketi bırakmasının ardından yaptığı yeni bir duyuruyla SSI adını verdiği yeni bir yapay zeka şirketini kamuoyuna tanıttı. Sutskever, bu yolda eski Y Combinator ortağı Daniel Gross ve eski OpenAI mühendisi Daniel Levy gibi daha önceden çalıştığı isimlerle birlikte yürüyecek.

SSI bizim misyonumuz, adımız ve tüm ürün yol haritamızdır çünkü tek odak noktamız budur. Ekibimiz, yatırımcılarımız ve iş modelimiz SSI'ya ulaşmaya yöneliktir. Güvenlik ve yeteneklere, devrim niteliğindeki mühendislik ve bilimsel buluşlarla çözülmesi gereken teknik sorunlar olarak birlikte yaklaşıyoruz. Güvenliğimizin her zaman önde olmasını sağlarken yeteneklerimizi olabildiğince hızlı bir şekilde geliştirmeyi planlıyoruz. Bu şekilde huzur içinde çalışmalarımızı ilerletebiliriz. Tek odak noktamız, yönetim yükü veya ürün döngüleri nedeniyle dikkatimizin dağılmaması anlamına geliyor ve iş modelimiz güvenlik, emniyet ve ilerlemenin kısa vadeli ticari baskılardan izole edilmesi anlamına geliyor.

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