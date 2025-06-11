OpenAI, Pyhton Destekli Yeni Modeliyle Kod Yazmak Çok Kolay Olacak

OpenAI, ChatGPT için şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü akıl yürütme modeli olan o3-pro'yu duyurdu. Eski o1-pro modelinin yerini alacak olan o3-pro, matematik, bilim ve yazılım alanlarında ciddi performans artışı sunuyor. Bu modelin cevapları daha doğru, tutarlı ve akıllı. Özellikle yazılım dünyasına katkıda bulunacak ve geliştiricilere sağladığı özel paketler sayesinde işlerini kolaylaştıracak.

Peki o3-pro'nun öne çıkan özellikleri ne? o3-pro neleri kapsıyor? İşte detaylar...

ChatGPT o3-pro Python ve Hafıza Desteği

Geliştiricilerin işine yarayacak olan o3-pro, daha uzun yanıt süresine sahip olsa da çok daha fazla işlem gücüne sahip olduğu için verdiği cevaplar daha güvenilir oluyor. Matematik, bilim ve metin üretimi gibi alanlarda da diğer modellerden üstün ve daha doğru cevaplar sunuyor.

Bununla da kalmayıp analiz ve araştırma yapabiliyor. o3-pro'nun tüm teknik detayları şöyle:

Görsel yorumluyor

Web araması yapabiliyor

Metin üretiyor

Dosya analiz edebiliyor

Problem çözüyor

Python ile işlem yapıyor

Kişiselleştirilmiş yanıtlar veriyor (hafıza kullanır)

Geliştiriciler İçin 200.000 Token

ChatGPT, geliştiricilere özel olarak 200.000 token içeren dev bir paket sunuyor. İçeri giriş için 1 milyon token talep ediliyor, bu paketin fiyatı ise 20 dolar. 1 milyon çıkış tokeni ise 80 dolarlık bir fiyatla sunuluyor. Yani toplamda 100 dolarlık bir bütçe gerekiyor.