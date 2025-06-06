Şok Karar: ChatGPT İle Konuşmalarınız Artık Sonsuza Kadar Saklanacak!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda The New York Times gazetesi, OpenAI’ı ChatGPT'nin eğitiminde haber içeriklerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava etmişti. İlginç bir şekilde, OpenAI, davada kanıt olarak gösterilecek bazı kullanıcı verilerini yanlışlıkla sildiğini açıklamıştı. Kısa bir süre önce ise mahkeme, dava kapsamında oldukça sıra dışı bir karar verdi.

Mahkemenin dava sürecinde kullanıcı gizliliğine ilişkin verdiği yeni bir karara göre OpenAI, artık kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı sohbetleri süresiz olarak saklamakla yükümlü olacak.

30 Gün Sonra Silinen Sohbet Verileri Artık Sonsuza Kadar Saklanacak

Aktarılanlara göre söz konusu karar, The New York Times'ın talebi doğrultusunda masaya yatırıldı. Gazete, OpenAI’ın dava sürecinde kanıt niteliği taşıyan bazı verileri silmesinin ardından sohbet verilerinin süresiz şekilde saklanmasını talep etti.

The New York Times'ın talebini geçici bir süreliğine onaylayan mahkeme, OpenAI’ın normalde 30 gün sonra otomatik olarak sildiği bazı kullanıcı sohbetleri artık süresiz olarak saklanmasını zorunlu kıldı.

Yerel medyanın haberine göre, söz konusu karar yürürlükte kaldığı sürece bu veriler yalnızca denetim altında tutulan özel bir sistemde korunacak. Ayrıca veriler yalnızca sınırlı sayıdaki hukuk ve güvenlik personeli tarafından erişilebilecek. OpenAI, bu verilerin yalnızca yasal gereklilikler kapsamında kullanılacağını vurguluyor.

OpenAI, Karara Sert Bir Şekilde İtiraz Etti

Öte yandan bu talep, dava sürecinde kullanıcı mahremiyetine yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu. Tahmin edildiği üzere OpenAI'dan, söz konusu karara sert bir yanıt geldi.

Şirketin COO’su Brad Lightcap, yaptığı açıklamada bu isteğin kullanıcıların gizlilik haklarını doğrudan ihlal ettiğini vurguladı. Lightcap, “Bu talep, kullanıcılarımıza verdiğimiz gizlilik sözleriyle çelişiyor. Kurumsal gizlilik ilkelerini hiçe sayıyor ve mahremiyet koruma standartlarını zayıflatıyor. Bu yaklaşımı son derece aşırı buluyoruz,” ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mahkemenin aldığı yeni karar, kullanıcı gizliliği politikalarını ihlal ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...