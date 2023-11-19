OpenAI, Sam Altman'ı Kovduğuna Pişman mı Oldu? Geri Dönmesini İstiyor!

Bildiğiniz üzere OpenAI, şirketin kurucu isimlerinden olan Sam Altman'ı CEO'luk görevinden almıştı. Yerine başka bir isim atanan Altman, bir açıklama yapmıştı. Yeni gelen habere göre OpenAI, Altman'ın geri dönmesini istiyor.

Görüşmeler Yapıyor!

OpenAI yönetim kurulu, geçtiğimiz gün Sam Altman'ı kovdu. Bunun üzerine şirketin diğer önemli kurucularından Greg Brockman da istifasını verdi. Ardından ikilinin yatırımcılarla başka bir şirket kurma konusunda konuştukları söylendi.

İki önemli ismin işten ayrılmasından sonra birçok kıdemli araştırmacı da istifa etti. OpenAI, Altman ve Brockman'ın yeni bir şirket kurması hâlinde diğer çalışanların da onlarla birlikte gideceklerini düşündü.

OpenAI yönetim kurulu, geçtiğimiz gün kovduğu Sam Altman ile şirkete CEO olarak geri dönmesi konusunda görüşmeler yapıyor. Ancak söylenen o ki Altman şirkete dönme konusunda oldukça kararsız ve yönetim değişikliği istiyor.

OpenAI’in Ilya Sutskever, Adam D’Angelo, Tasha McCauley ve Helen Toner’den oluşan yönetim kurulu, Altman'ı samimiyetsizlikle suçlamıştı. Bu konudaki en büyük payın bilim insanı Ilya Sutskever'a ait olduğu söyleniyor.

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