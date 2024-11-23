OpenAI, Samsung’un Galaxy AI Teknolojisini Güçlendirmek İçin Harekete Geçti

Samsung’un yapay zeka destekli Galaxy AI özellikleri, şirketin kendi teknolojilerinin yanı sıra Google’ın Gemini modelleri gibi dış kaynaklardan da yararlanarak geliştiriliyor. Şimdi ise OpenAI da bu devasa platformun bir parçası olmak üzere adımlar atacağını açıkladı.

OpenAI, Samsung ile yaptığı görüşmelerde Galaxy cihazlarının yapay zeka yeteneklerine, ChatGPT gibi gelişmiş LLM (büyük dil modeli) teknolojileriyle destek olacağını aktardı.

Samsung ve Google Gemini Ortaklığı Problem Yaratabilir

Eğer Samsung ve OpenAI arasında bir anlaşma yapılırsa, Samsung’un mevcut Google ortaklığıyla bu yeni ilişkiyi dengelemek üzere yeni stratejiler geliştirmesi gerekecek. Zira şirket, Gemini modellerini sadece Galaxy cihazlarında değil, yaklaşmakta olan AR akıllı gözlüklerinde de kullanmayı planlıyor.

Ayrıca, OpenAI CEO’su Sam Altman, bu yıl Samsung’un yarı iletken fabrikasını ziyaret ederek yapay zeka çipleri konusundaki iş birliği potansiyelini de görüşmüştü. Bu, OpenAI ve Samsung arasındaki bağların daha da derinleşebileceğini ve OpenAI’nin Samsung’un geniş mobil cihaz portföyüne erişim sağlayabileceğini kanıtlar nitelikte.

Tamamen AI Tabanlı Bir Telefon Modeli: Galaxy ixi-O

Samsung’un LG Uplus ile yaptığı iş birliğiyle Galaxy ixi-O adı verilen, tamamen AI tabanlı bir telefon geliştirdiği de gelen bilgiler arasındaydı. Tüm bunlar göz önüne alınınca OpenAI teknolojilerinin bu projelerde nasıl bir rol oynayacağı merak ediliyor. Gelecekteki Samsung cihazlarının yapay zeka yeteneklerini belirlemede kilit öneme sahip olma potansiyeli taşıyan şirketin en büyük rakiplerinden Apple'a karşı bu adımı attığı da düşünülüyor. Çünkü Apple da “Apple Intelligence” özellikleri için OpenAI teknolojilerinden faydalanıyor.

Tabii Samsung ortaklığı için durumlar biraz farklı; 2024 yılında 200 milyon Galaxy AI destekli cihaz sunmaya hazırlandığından OpenAI, bu durumdan kendine büyük bir pay çıkarabilir.

Siz bu ortaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI ve Samsung arasındaki bu iş birliği Galaxy AI’yı ne kadar ileriye taşıyabilir? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!