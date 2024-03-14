OpenAI'ın Yapay Zeka Modeli Sora'nın Çıkış Tarihi Açıklandı: Herkesin Kullanımına Açılacak!

OpenAI, bundan yaklaşık bir yıl öncese yeni yapay zeka aracı Sora'yı tanıtmış ve paylaştığı videolar ile tüm sosyal medya platformlarında viral olmuştu.

Ardından pek çok yapay zeka şirketi, üretilen videoların ses desteğine ihtiyacı olduğunu düşünerek hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve videolara eklenmesi için yeni yapay zeka araçlarını tanıttı.

Son paylaşılan bilgilere göre Sora'nın herkes tarafından kullanılabilir olacağı tarih ve ses desteği alacağı gibi önemli detaylar paylaşıldı.

Sora, Ne Zaman Herkesin Kullanımına Sunulacak?

OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, son yaptığı röportajda viral haline gelen Sora yapay zeka modelinin bu yıl içerisinde herkesin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Net bir tarih verilmese de süreci hızlandırdıklarını ve birkaç ay içerisinde kullanıma açılacağını söylemekle birlikte, yapay zeka modeline ses desteği de ekleneceğini duyurdu.

Gerçekçi videoları destekleyebilecek ses özelliğinin videoların daha dikkat çekici ve her alanda üretimler gerçekleştirmenin de önünü açacağının altı çizildi. 60 saniyelik videolar oluşturulan Sora, herkesin kullanımına açılınca muhtemelen uzun bir süre daha gündemdeki popülerliğini koruyacak.