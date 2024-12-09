OpenAI’in Metinden Video Üreten Yapay Zekası Sora Sahneye Çıktı! Artık Herkes Kullanabilecek

OpenAI, ChatGPT ile başlattığı yapay zeka devrimini bir adım daha ileri taşıdı. Şirket, ilk defa 2024'ün ilk aylarında duyurduğu Sora'yı resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni AI modeli, kullanıcıların basit bir metin komutuyla video üretmesine olanak tanıyor. Sora'nın yakın zamanda sosyal medya ve hatta sinema gibi endüstrileri bile etkilemesi bekleniyor. İşte detaylar!

OpenAI’in Sora’sı Nihayet Kullanıma Açıldı

Yapay zeka alanında yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken OpenAI, uzun süredir beklenen video üretim modeli Sora’yı nihayet kullanıcıların beğenisine sundu. Şubat ayından bu yana “yakında” mesajıyla duyurulan model, şirketin “12 Gün OpenAI” etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Sora şu an için yalnızca Plus ve Pro abonelerine sunulmuş durumda. İlginç bir şekilde OpenAI’nin diğer araçlarının aksine Sora, ChatGPT üzerinden erişilemiyor. Model, GPT'den bağımsız olarak Sora.com üzerinden çalışacak. Ancak bu yazının hazırlandığı sırada internet sitesinde yoğunluk kaynaklı bazı sorunlar yaşanıyor.

Sora, 480p ile 1080p arasında değişen çözünürlüklerde 5 ila 20 saniyelik videolar üretebiliyor. Metin komutlarından ya da referans görsellerden video oluşturma yeteneği sunan model, mevcut video kliplerin düzenlenmesi ve uzatılması gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca “storyboard” adı verilen bir özellik sayesinde birden fazla komutla tek bir sinematik sahne yaratılabiliyor.

OpenAI’nin sunduğu abonelik planları kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış. ChatGPT Plus aboneleri aylık 50 adet 720p video üretebilecek. Pro kullanıcılar ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın 20 saniyeye kadar her çözünürlükte video oluşturabilecek. Sora video üretim yetenekleriyle dikkat çekse de bazı sorunlarla karşı karşıya.

Model özellikle hareketli sahnelerde bacakların doğal olmayan pozisyonlarda yer alması gibi hatalar yapabiliyor. Yine de yakın gelecekte gelişmesi ve çok daha etkili bir araç haline gelmesi bekleniyor.